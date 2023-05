Conheça as vozes do ESG: evento em Salvador reúne especialistas da área; veja programação

Pelo segundo ano consecutivo, o Fórum ESG Salvador vai reunir alguns dos maiores nomes nas áreas de responsabilidade ambiental, social e de governança para discutir os avanços da iniciativa privada e do setor produtivo em compromissos para tornar o mundo melhor. Nos dias 30 e 31, serão apresentadas no Porto de Salvador histórias de pioneirismo e casos bem sucedidos na implantação de práticas responsáveis.

“Apaixonado por cacau”, Estevan Sartoreli, co-fundador e co-CEO da Dengo Chocolates, é um dos nomes confirmados, para falar sobre o fruto do cacaueiro, mas também sobre café, chocolates, negócios de impacto e gente. Com o ele, o fórum dará visibilidade ao grande impacto que uma rede de pequenos e médios produtores é capaz de gerar.

Paloma Capanema, Head de ESG, chega com cinco anos de experiência numa jovem área de conhecimento. Antes, atuou em indústrias líderes de capital intensivo e bens de consumo, nas quais trabalhou fortemente na gestão de stakeholders, relacionamento com imprensa e sociedade civil, reputação e gerenciamento de crises.

A biomédica baiana Jaqueline Goes, que sequenciou o genoma do SARS-CoV-2 em tempo recorde: 24 horas após a confirmação do primeiro caso da doença no Brasil, também estará presente no evento. Ela será uma das palestrantes da abertura do II Fórum ESG, trazendo a conexão entre fatores ambientais, sociais e de governança com a ciência.

Vozes da diversidade também estarão presentes no evento, com Erlana Castro, baiana que ganhou o mundo como publicitária e, mais recentemente, firmou a carreira não só como uma realizadora de projetos bem-sucedidos, como o #ESGpraJÁ e o Radar da Antifragilidade.

“Desde que iniciou sua trajetória, há mais de quatro décadas, o Jornal CORREIO sempre teve como premissa, além de noticiar, ser um promotor de discussões importantes para a sociedade baiana, e não poderia ser diferente agora. Este resultado positivo comprova não só que estamos alinhados com o que acontece no mundo como reflete a credibilidade conquistada junto a estas empresas”, completou Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO e acionista da Rede Bahia.

“Todas as cotas de patrocínio foram viabilizadas em menos de duas semanas, demostrando a urgência de se debater o tema e de se comprometer com as melhores práticas de governança ambiental, social e corporativa. O fórum é um grande exemplo de como podemos fazer a diferença na comunidade em que estamos inseridos”, nos disse Rafael Freitas, diretor de Conteúdo do Alô Alô Bahia.





Conheça os palestrantes do II Fórum ESG Salvador

Dia 30 de maio (evento para convidados com transmissão pelo Youtube; assista aqui)

Abertura com o presidente do Conselho do CORREIO e Conselheiro da Rede Bahia, Antonio Carlos Magalhães Júnior, Isaac Edington (Saltur), Rafael Freitas (Alô Alô Bahia) | 18h assista aqui





Bruno Reis | 18h20 assista aqui

Prefeito de Salvador





Jaqueline Góes | 18h50 assista aqui

Biomédica que sequenciou genoma da covid-19.





Carlinhos Brown | 19h10 assista aqui

Cantor, compositor, arranjador, multi-instrumentista e ativista









Dia 31 de maio (evento presencial - inscrições encerradas - com transmissão pelo Youtube; assista aqui)



Estevan Sartoreli - Fundador/CEO da Dengo Chocolates | Palestra 9h20 assista aqui

Com a experiência de quem passou por empresas como Faber-Castell, Siemens e Natura Cosméticos, propõe uma transformação no Brasil através de negócios sustentáveis, inovadores e de profundo impacto social.





Isaac Edington - Presidente da Saltur | Painel 10h10 assista aqui





Claudia Pitta - Fundadora da Evolure Consultoria, Conselheira do IBGC e Diretora do IBRADEMP. | Painel 10h10 assista aqui

Consultora e Professora de Ética Organizacional e ESG. Sócia fundadora da Evolure Consultoria, Conselheira do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e Diretora do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP). Graduada e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Neurociências e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-MBA Advanced Boardroom Program pela Saint Paul Escola de Negócios.





Rodrigo Accioly - Diretor Jurídico, Riscos e Controles da Cia de Participações Aliança da Bahia e da Cia de Seguros Aliança da Bahia | Painel 10h10 assista aqui

Formado em Direito Empresarial na Sorbonne, Oxford, Cambridge e Tor Vergata Itália. Certificado em Indicadores Chaves de Riscos KRI, Controles Internos, Canal de Relatos, Governança Corporativa, Prevenção a Lavagem de Capitais, LGPD e Prevenção de Riscos Cibernéticos na Russel Berford Brasil.





Sandro Magalhães - Country Manager Brasil & Argentina no Grupo Pan American Silver, Presidente do SINDIMIBA e membro do Conselho de Sustentabilidade da FIEB. | Painel 10h10 assista aqui

Engenheiro de Minas com Pós-graduação em Gestão de Projetos, Gestão de Riscos, Gestão Estratégica de Negócios, Planejamento Estratégico e Especialização em Gestão de Riscos da Indústria Mineral, atuando como executivo nas áreas de gestão empresarial do setor mineral. É o atual presidente do Sindicato de Mineração da Bahia (SINDIMIBA), membro do conselho de sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).





Giuliana Morrone - Jornalista especializada em sustentabilidade | Palestra 10h50 assista aqui

Jornalista com mais de 30 anos de carreira, foi apresentadora do Jornal Nacional, comentarista do Jornal das Dez da GloboNews e do Jornal Globo. Em suas palestras, aborda com clareza temas complexos como política, economia, comunicação e ESG, ampliando caminhos para transformar tendências em resultados.





Lucas Reis - PhD em Comunicação, CEO da Zygon e Presidente da ABMP | Painel 11h30 assista aqui





Erlana Castro - SXSW Speaker, Founder #ESGpraJA, Coautora do Radar da Antifragilidade, Professora da FDC, Co-publisher ESG da Fast Company Brasil. | Painel 11h30 assista aqui

SXSW Speaker 2022, Idealizadora do #ESGpraJÁ, Coautora do Radar da Antifragilidade - uma ferramenta para inovação em ESG, Especialista em Estratégia Criativa para negócios e marcas, MSc em Gestão Global de Marcas, Professora da FDC, Co-publisher do Vertical ESG da Fast Company Brasil.





Rosane Santos - Diretora de Meio Ambiente, Relacionamento com Comunidades, Comunicação Corporativa e ESG da BAMIN | Painel 11h30 assista aqui

Graduada em Ciências Contábeis pela UERJ, com especialização em Finanças pela UFF e um MBA Executivo pela Said Business School, da Universidade de Oxford, atualmente a profissional está cursando Mestrado executivo em Governança Global e Formação de Políticas Públicas (PUC-SP); a profissional possui aproximadamente 18 anos de experiência nas áreas de gerenciamento de riscos (15 anos) e outros 5 em sustentabilidade e gestão ESG.





Sálvia Santana - Especialista de Diversidade e inclusão | Painel 11h30 assista aqui

Bacharel em Administração com Especializações em Psicologia Organizacional, Educação e Gestão de Projetos. Especialista de Diversidade e Inclusão. Profissional com experiência em projetos ligados à área de gente, educação para sustentabilidade de jovens em vulnerabilidade e de responsabilidade social.





Andressa Borba - Diretora de Impacto Positivo, Comunicação Corporativa, Reputação e Cultura Organizacional na LEROY MERLIN BRASIL| Painel 11h30 assista aqui

Mestre em Gestão para Competitividade - linha Sustentabilidade, pela FGV-EAESP (2020), especialista em Gestão de Varejo pela ESPM (2016) e Gestão Empresarial pela FGV-EAESP (2007), foi aluna especial no programa de mestrado em Psicologia Organizacional do IP-USP (2010), licenciada em Letras – Português e Inglês pela FMU (2003).





Augusto Cruz - Consultor, escritor e especialista em ESG | Palestra 14h10 assista aqui

Mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas, sócio da AC consultoria. Autor do livro Introdução ao ESG dentre outras obras.





Leana Mattei - Escritora, comunicadora e diretora da Aganju | Painel 14h50 assista aqui





Luciana Nicola - Diretora de Relações Institucionais no Grupo Itaú Unibanco | Painel 14h50 assista aqui

Bacharel em Direito pela Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, Brasil; pós-graduada em Semiótica da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, Brasil e em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública – CLP e Pós graduada Center on the Legal Profession da Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts, EUA. Diretora no Grupo Itaú Unibanco desde 2022. Ocupou diversos cargos no Grupo Itaú Unibanco, incluindo o de Superintendente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Novos Negócios e Superintendente de Relações Governamentais e Institucionais.





Mariana Lisboa - Head Global de Relações Corporativas da Suzano S/A, Presidente da ABAF e diretora do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP | Painel 14h50 assista aqui

Formada em Direito, com larga experiência na área Ambiental e mais de 20 anos de atuação profissional, sendo mais da metade destes dedicados ao setor florestal. Apaixonada por impulsionar o crescimento de mulheres no mundo corporativo e por implantar uma agenda ESG estruturada e mensurável, capaz de mitigar os impactos do negócio para esta e as próximas gerações.





Paloma Capanema - Head de ESG da Coty | Painel 14h50 assista aqui

Formada em Jornalismo e Relações Públicas pela PUC-Minas, Pós-graduada em Marketing e Gestão de Pessoas pela Fundação Dom Cabral e com MBA em ESG de alto impacto pela BBI of Chicago, Paloma se juntou recentemente ao time da Coty – uma das maiores empresas de beleza do mundo – para liderar e implementar a agenda ambiental, social e de governança da companhia no Brasil e na América Latina.





Pedro Becker Pozzi - Gerente de Negócios das áreas de Meio Ambiente e Segurança no Trabalho do SENAI/CIMATEC | Painel 14h50 assista aqui

Engenheiro Ambiental, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão Integrada de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, atua no SENAI CIMATEC como Gerente de Negócios das Áreas de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Possui formação complementar em Liderança de Impacto com Ação para Resultados pela Fundação Dom Cabral, Lean Manufacturing, Metodologia TRIZ e Produção mais Limpa.





Donaldson Gomes - Editor e colunista de Economia do Jornal Correio | Painel 15h50 assista aqui





Diego Villar - CEO da incorporadora e construtora Moura Dubeux | Painel 15h50 assista aqui

Graduado em Engenharia Civil, com especialização em Finanças pelo IBMEC e Gestão de Projetos pela FGV, também cursou MBA Executive pela Fundação Dom Cabral e Kellogg.





Edson Cedraz - Sócio da Deloitte responsável por liderar as operações na Região Nordeste | Painel 15h50 assista aqui

Sócio da Deloitte responsável por liderar as operações da organização na região Nordeste. Mais de 20 anos de atuação em consultoria em gestão e governança empresarial, incluindo gerenciamento de riscos, otimização de processos e implementação de inovação.





Guilherme Araújo - Engenheiro químico e diretor-geral da Bracell Bahia | Painel 15h50 assista aqui

É engenheiro químico e lidera, como diretor-geral, a Bracell Bahia desde junho de 2019, sendo responsável pela gestão das operações florestais, industriais e de logística da companhia. Já ocupou diversas posições em empresas do setor de papel e celulose como CMPC, Eldorado Brasil Celulose, Fibria, Veracel Celulose e Aracruz Celulose.





Sérgio Santos - Gerente de Relações com Investidores e Relações Internacionais da Unipar | Painel 15h50 assista aqui

É formado em Engenharia Química (UFRJ) e possui Mestrado em Engenharia Econômica da mesma instituição. Foi recentemente reeleito para o cargo de Diretor de Relações Governamentais da Abiclor e ocupa cargo de Diretor Financeiro da Tucano Holdings III, associação da Unipar com a AES Brasil para a produção de energia eólica no Estado da Bahia (em fase de projeto).





Linda Bezerra - Editora-chefe do Jornal Correio | Painel 16h50 assista aqui





Lucas Reis - PhD em Comunicação, CEO da Zygon e Presidente da ABMP | Painel 16h50 assista aqui

Possui 15 anos de experiência em marketing digital, como empresário, professor e pesquisador. Foi escolhido pelo Governo dos Estados Unidos como um Jovem Líder das Americas (YLAI) em 2021. É também presidente da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário.





Nilzete Santos - Empresária, Promotora do Afroturismo e fundadora da Afrotours | Painel 16h50 assista aqui

Promotora do Afroturismo, é empresária, e fundadora da Afrotours, primeira agência especializada em turismo cultural e afro religioso da Bahia, há 16 anos. Também integra a diretoria da Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD) , Membro do Comité do Afroturismo na Prefeitura de Salvador e na Casa de Oxumarê.





Pedro Tourinho - Secretário de Cultura e Turismo de Salvador | Painel 16h50 assista aqui

Comunicólogo e, com passagem pela UCLA, é também especialista em entretenimento e mídia. Fundador da SOKO, premiada agência de comunicação do país com clientes como AMBEV, Google, Netflix, Vivo e Spotify, atuou também na gestão de carreira, imagem e desenvolvimento de negócios de algumas das personalidades e atua como Secretário de Cultura e Turismo de Salvador.





Igor Leo Rocha - Comunicador Social e CEO da AfroSaúde | Painel 16h50 assista aqui

Comunicador social, especializado em Comunicação Corporativa e Empreendedorismo Social e Negócios de Impacto. Sócio-fundador da AfroSaúde, startup que desenvolve soluções em saúde com objetivos sociais e organizacionais, com atenção especial à população negra. Reconhecido como uma das 100 Pessoas de Descendência Africana mais Influentes do mundo (MIPAD 100), honraria chancelada pela Organização das Nações Unidas (ONU).





Fórum ESG terá transmissão pelo Youtube

A segunda edição do Fórum ESG Salvador, realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia, será transmitido pelo YouTube. O evento será realizado nos dias 30 e 31 de maio e vai promover debates em torno dos temas “Environmental, Social and Governance”.

O evento será realizado mais uma vez no Porto Salvador e terá dois dias de palestras, bate-papos e trocas entre o empresariado, o poder público e demais representantes da sociedade. Na ocasião, especialistas, executivos e autoridades terão a oportunidade de discutir formas de tornar os diversos setores da sociedade mais engajados com estes propósitos.

No dia 30, entre outras atividades, os convidados terão a oportunidade de assistir à uma palestra conduzida por Carlinhos Brown sobre os projetos de impacto social através da cultura que vem realizando nas últimas décadas. No dia seguinte, o fórum começa às 9h e segue até o final da tarde, voltado para uma plateia formada pelos inscritos. As inscrições já estão encerradas mas o evento será transmitido pelo Youtube (clique aqui e se inscreva no canal).

O II Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Aliança da Bahia, Ambev, Atlantic Nickel, BAMIN, Bracell, CCR Metrô, Contermas, Deloitte, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e AuraBrasil, Jacobina Mineração, Leroy Merlin, Moura Dubeux, Sotero Ambiental, Socializa, Suzano e Unipar; apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, SEBRAE, SENAI CIMATEC e Instituto ACM; apoio do Banco Master, Larco Petróleo, Sabin, Senac e Wilson Sons e parceria do Fera Palace Hotel, Happy Tour, Hiperideal, Luzbel, Multimídia, Ticket Maker, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos