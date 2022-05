Conheça Bella Esmeralda, a filha caçula de Cristiano Ronaldo

O Dia das Mães da modelo Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, será um pouco mais leve. Após o sofrimento de perder um dos gêmeos durante o parto, ela finalmente viveu a alegria de levar sua caçulinha para casa.

No Instagram, Georgina divulgou a foto da menina, e revelou o nome que ela e o jogador português escolheram para a pequena: Bella Esmeralda.

"Lar doce lar. Gio e nossa filhinha estão finalmente juntos conosco. Queremos agradecer todas as palavras e gestos gentis. O apoio de vocês é muito importante e todos nós sentimos o amor e respeito que vocês por nossa família. Agora é hora de ser grato pela vida que acabamos de receber neste mundo", escreveu a modelo, ao lado dos filhos e do jogador.

No dia do nascimento dos bebês, em 18 de abril, o casal anunciou na rede social que um dos filhos gêmeos não resistiu e morreu no parto. As causas não foram divulgadas.



Dias depois da perda, o jogador do Manchester United desabafou na internet. "É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Agora é hora de ser grato pela vida", afirmou ele em texto.