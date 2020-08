Conheça brechós descolados para você garimpar pelas redes sociais

Muito já se ouviu falar de compras em brechós, principalmente entre aquele público mais consciente que sabe da necessidade de investir em um consumo mais sustentável, uma vez que a indústria da moda só perde para a do petróleo no quesito impacto ambiental. Mas o fato é que o comércio de roupas de segunda mão deu uma grande guinada nessa pandemia e a valorização do comércio eletrônico acabou alavancando as vendas de produtos usados nas redes sociais. Nós - essa dupla que vos escreve - temos um negócio desse tipo, e rapidamente, nos tornamos empreendedores nessa quarentena vendo os produtos, muitas vezes esquecidos, sumirem das araras. Daí, surgiu a necessidade de fazer um rolé virtual e listar brechós incríveis, que não necessariamente precisam estar localizados na nossa cidade, já que a pandemia literalmente acabou com essas barreiras, tornando o comércio online o novo normal. Fizemos um catado fashion bem mara no Instagram. Confira!

Brechó da Betty possui curadoria fashion da editora de moda Paula Magalhães e do produtor de moda Leo Amaral (foto: Leo Amaral)



Brechó da Betty (@brechodabetty)

Esse primeirão da lista é o nosso brechó, que devido à pandemia, virou online. Sempre tivemos a vontade de fazer com que as peças circulassem, ganhassem vidas em outros corpos, e que assim pudessem contar novas histórias, ao invés de serem simplesmente descartadas. Vendemos itens dos nossos acervos - dos respectivos armários de Leo Amaral e Paula Magalhães - e também, como brechozeiros que somos, garimpamos relíquias de outros tempos, bem como tudo aquilo capaz de atrair nossos olhares, seja da época que for. Os preços são os grandes atrativos, pois a ideia é que a roupa realmente ache um novo dono.



New Division Shop @newdivisionshop

Com a ideia de fomentar uma moda consciente e reunir marcas dos anos 80 e 90 que acabaram caindo no esquecimento, Fabio Bechepeche idealizou um projeto de moda brasileira, que resgata a história dessas relíquias de época através de um garimpo autêntico de brands como Company, Bee, Dimpus, Yes Brazil ,Pakalolo, entre outras, que já não existem mais, mas que contam a história da moda do nosso país. Assim, quem vai no insta faz uma viagem no tempo através do acervo precioso e de vídeos que ele costuma postar relembrando criadores, propagandas desse tempo que não volta. “ Criei o canal para vender peças que tinha, porque morei anos fora do Brasil. Mas depois de uma conversa com um amigo que tinha um acervo raro, em 2018, surgiu a necessidade de criar algo maior, um projeto de resgate da moda feita no Brasil”, explica Fábio. Os preços são honestos, quando pensamos nas re- ferências de um vintage autêntico. Um sobretudo da Triton, ainda com CGC, custa R$ 289.

Winona @winona_winona_

O brechó se destaca pela curadoria incrível, praticamente todas as peças são vintage ( de antes dos anos 2000) com preço bem justo. Por exemplo, uma bermuda ciclista da Ellus dos anos 90 (ainda com CGC) custa R$ 78. A fundadora Janaina Cavalli (@janacavalli)queria uma plataforma que pudesse divulgar o seu trabalho como fotógrafa e stylist, além dos seus achados preciosos . “O foco não é na quantidade de peças, mas na qualidade, enfatizando sempre a informação de moda”, explica. O nome também é uma jogada de mestre, uma homenagem à atriz Winona Ryder. “Como não é só um brechó, busquei um título que pudesse abarcar mais coisas, quase como um alter ego. Li que a atriz sempre fez papéis que ela acreditava, sem se influenciar pelas ondas do mercado. Aqui, funciona exatamente assim: faço o que quero. Sou só eu”, diz. A gente agradece Winona.





Fruebrecho @fruebrecho

Esse brechó online é aquele perfeito para quem curte jaquetas. Pense um estilo: aqui tem! Jeans, corta vento, vintage, divertida. O acervo tem uma curadoria bem bacana, mas o cliente tem que ser rápido, porque as peças vendem muito rápido. Uma estampada com a logo da McDonald´s, por exemplo, que custava R$ 199, vendeu em poucos segundos depois da postagem. Dica de brechozeira: ative o seu celular para receber as novidades em primeira mão e descolar as peças mais trendy.

Boss in Brechó acerta na seleção de moda jovem e sportwear (foto: Luã Lima)



Boss in brechó (@bossinbrecho)

Criado por um soteropolitano, Luã Lima, o brechó ganhou vida em 2015. “Na época, tinha um blog e ganhava muita peça de sites gringos. Foi o primeiro passo para começar”, explica Luã. Mas, há três anos, o negócio ganhou nova roupagem, quando o dono investiu em uma curadoria e começou a garimpar vintage, visitando fábricas antigas e brechós por todo o Brasil. Hoje no brechó virtual, encontramos um pouco de tudo. Desapego, garimpo e peças mais novas de marcas badaladas como a Farm. Uma mistura fashion.O- lhos abertos para uma jaqueta bapho da Reebook que custa R$ 50.

TROC (@trocreal)

Ele se intitula o maior brechó online do Brasil e foi criado pela advogada curitibana Luanna Toniolo Domakoski, em janeiro de 2017, depois de fazer um curso de especialização em marketing na prestigiada Universidade de Havard. A TROC tem uma mega estrutura, comparável às lojas de varejo tradicionais, recebendo e enviando peças para todo Brasil. Semanalmente, chegam a anunciar 700 novos itens na plataforma digital. Possui peças femininas e infantis e vendem todo tipo de marcas, da Farm à Animale. A curadoria é bem feita, as peças são bem cuidadas e as seções do site incluem até lojinhas de influencers de moda. No Sale, estão os maiores achados como calça Calvin Klein por R$ 49,5 e saia de paetês by Zara por R$ 30.





Casa Vitrine Criativa (@casavitrinecriativa)

É uma loja colaborativa de brechós, sediada em São Paulo com dois pontos de vendas na parte central da cidade, além do e-commerce. Os pontos físicos reúnem peças de até 45 brechós diferentes. Muito jeans wear dos anos 90 e achados vintage por preços amigos do bolso. Antes da pandemia, eles realizavam encontros itinerantes com mais de 100 fornecedores. Atuando no mercado desde 2016, possui um acervo grande , com um pouco de tudo, para todos os gêneros. Com os olhos atentos, é possível descolar peças únicas vindas direto daquela ins- piração retrô descolada que você ama.





O Grito @ogritobazar

Esse brechó carioca era físico, mas se tornou completamente online devido à pandemia. O proprietário e curador, Thiago Neves, é também aderecista de carnaval e leva esse jeito criativo, colorido para sua seleção afiada de peças. Bolsas vintage, oriundas das décadas de 60 e 70, passeiam por suas araras e tem itens dos loucos anos 80, como uma camisa de seda com estamparia de lenço que sai por R$ 100. O interesse de Thiago é estimular um consumo mais lento e por peças que duram mais, a receita dos novos tempos.





3 brechós para os boys

Por vezes, um garimpo surpreendente pode surgir naqueles endereços ainda desconhecidos. Pequenas e com poucos seguidores, essas lojinhas oferecem preciosidades com preços baixos. Possuem em comum o olhar fashion para os anos 90, assim como o início dos 2000, e o foco no vestuário masculino. Por isso, reunimos eles em um tópico. Todos enviam pelo correio para todo o Brasil. São eles: Brechó da Tata (@brechoda.tata); Brechó 9ties (@brecho9ties)e My World Brechó (@myworld_brecho). Melhor ficar de olho antes que virem hype e os valores subam!

Marcas gringas e cheias de estilo fazem o diferencial do Garimpario (foto: reprodução Instagram)

Garimpario @garimpario

Um casal de Florianópolis comanda esse brechó online super caprichado. Tanto nas fotos, quanto nos itens que vendem, Emanuele Lazarri e Renato Korrmives cuidam para que tudo fique esteticamente bem acabado e atraente. Na seleção deles, você pode encontrar peças masculinas ou femininas, como um sobretudo vintage de lã feito por uma marca inglesa que veste a Família Real Britânica - custa R$899 - ou uma camisa dos anos 90 feminina por apenas R$ 59. Vale navegar com calma na loja virtual e encontrar sua peça xodó.