Conheça Bruna Gomes, brasileira finalista do BBB Portugal

Influenciadora digital com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, ex-namorada de Felipe Neto e agora finalista do reality show "Big Brother Famosos" Portugal. Bruna Gomes tem 26 anos, é natural de Tubarão, em Santa Catarina, e mora no Rio de Janeiro.

No reality show, a famosa vive um affair dentro do confinamento com o piloto Bernardo Sousa, e o casal virou um dos favoritos do público. Mesmo assim, a influenciadora é acusada de não retribuir o excesso de carinho que o rapaz dá.

"Ele às vezes é bastante mimado, então não dá para entregar tudo de uma vez só. Por mais que ele me fale mais vezes o que sente por mim, eu não preciso dessa aprovação dele. Eu sei o que ele sente e sei que, da minha parte, ele precisa que eu fale mais vezes, acho que deve ser também dessa insegurança. Mas ele é totalmente carente. Quando ele não está perto também, já sinto falta", contou a participante no confessionário.

Entre declarações e inseguranças, Bruna conseguiu ser a segunda finalista do Big Brother Famosos, e a sua conta do Instagram comemorou o feito: "Nossa Bru é a mais nova finalista do Big Brother Famosos! Se não fosse pelo carinho, apoio e torcida de todos do time Big Bru, essa aventura seria muito mais difícil", diz a postagem nas redes sociais.

"Obrigada a todos que estão torcendo pela nossa sorvetinha!! A reta final é agora, hora de nos unirmos ainda mais para garantir a vitória da nossa Bru! Acompanhe com a gente por aqui", finaliza a mensagem.

Nos comentários, Bruna recebeu a torcida de fãs brasileiros e portugueses. "A nossa menina é finalista! Estou tão feliz, torci desde o primeiro dia por isto. A entrada da Bru no BB cá em Portugal foi incrível, surtei de felicidade. E agora vê-la na final é melhor ainda, feliz demais. A Bru merece tudo. Não é só o Brasil que ama a Bru, Portugal também ama muito", escreveu uma seguidora.

A final do "Big Brother Famosos" de Portugal está marcada para o dia 24 de abril.