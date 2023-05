Conheça cinco dos imóveis mais caros à venda em Salvador

De imóveis com seis banheiros a prédios com píer voltados à Baía de Todos-os-Santos, áreas luxuosas em Salvador têm sido cada vez mais cobiçadas por pessoas dispostas a desembolsar valores na casa do milhão para morar. Mas quais são essas casas e o que elas têm de tão atrativo? Foi pensando nisso que o Alô Alô Bahia reuniu alguns dos imóveis mais caros na capital baiana.

Vale ressaltar que imóveis em qualquer local têm precificação livre. No entanto, ao fazer o levantamento, levamos em conta preços de anúncios, checados através de plataformas de corretagem imobiliária.

Dos cinco, apenas um deles não fica no Corredor da Vitória, conhecido por ser a região mais valiosa da capital baiana. O local se tornou um roteiro para turismo alternativo devido a transformação de históricas mansões em museus, como o Museu de Arte da Bahia e o Museu Carlos Costa Pinto, que possui uma rica coleção de joias, móveis e obras de arte da época colonial.

Confira:

5) Referência panorâmica

Com fachada 100% pastilhada e considerado um dos primeiros a integrar a categoria de alto luxo na Vitória, o Mansão Leonor Calmon aparenta, em uma primeira vista, ser mais um dos edifícios com ligação direta ao mar da Baía de Todos-Os-Santos com um pier. No entanto, quem sobe seus elevadores e adentra uma das unidades logo se depara com uma das qualidades do residencial. A vista panorâmica de 180º do mar soteropolitano se destaca no edifício, que ainda possui opções como duplex e uma cobertura de muito luxo. O prédio conta com apartamentos que podem chegar a R$ 9,5 milhões e tem entre os atrativos a quem mora por lá mezanino, salão de jogos e fitness, lobby e salão de festas, piscina e teleférico até o píer.

4) Ponto turístico

É natural para quem é de fora de Salvador passar pela Avenida Contorno e se deparar algum nativo da capital dizer: "Aqui o prédio de Ivete". Mais do que a casa de uma das maiores cantoras do país, o Morada dos Cardeais, localizado no Campo Grande, possui característica de ser bem ao lado da Avenida Lafayete Coutinho, a Contorno, que tem como principal atrativo a Baía de Todos-Os-Santos. Com duas portarias e dois apartamentos por andar, o edifício conta com pier privativo, piscina de borda infinita e extensa área fitness, com estúdio de pilates, academia suntuosa e quadra poliesportiva. Os valores giram em torno de R$ 10 milhões, com apartamentos podendo chegar a R$ 12 milhões.

3) Vista, luxo e lazer

A vista panorâmica da Mansão Margarida Costa Pinto se destaca entre as principais características de um arranha-céu imponente numa cidade como Salvador. Virado para a Baía de Todos-os-Santos e com extensa área de lazer, o empreendimento tem apartamento que podem chegar a R$ 11 ou 13 milhões, a depender do andar. O ancoradouro e o deck privativo se destaca pelo tamanho diferente dos demais da Vitória, mas a vista panorâmica serve como uma cereja do bolo de um prédio que alia luxo e lazer em uma grande morada na capital.

2) Mansão no coração da Vitória

Localizada bem no centro da área mais valorizada da cidade, a Mansão Carlos Costa Pinto não fica atrás no quesito infraestrutura e conforto. Com apartamentos que podem chegar a R$ 23 milhões, o prédio chega a contar com piscinas privativas em cada apartamento, elevando o significado de lazer no próprio lar. Outro atrativo natural de prédios da região, o Carlos Costa Pinto também dispõe de pier privativo e ancoradouro para embarcações.

1) O mais alto a nível do mar

Entre os imóveis destacam-se diversos apartamentos na Mansão Wildberger, localizado no Largo da Vitória e o mais alto empreendimento da cidade se for contabilizado o nível do mar. A mansão tem apartamentos avaliados em valores que vão de R$ 16 milhões e podem chegar a R$ 32 milhões, a depender do andar, com áreas privativas que giram em torno de 460,15 m² a 993m².

Imponente, o Wildberger conta com piscina coberta com raia, sauna, deck para o mar e quadras de tênis, squash e extensa área de academia. Localizado no bairro mais desejado de Salvador, no corredor da Vitória próximo do Yacht Clube da Bahia, Bahia Maria, cinema do museu, teatro Castro Alves, supermercado RedeMix e Perini, restaurantes Egeu e Mignon, hospital das clínicas e Português.





