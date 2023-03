Conheça Dania Mendez, influencer mexicana que vai para o BBB23

A influencer mexicana Dania Mendez foi confirmada no BBB 23, da TV Globo. A participante do reality show mexicano La Casa de los Famosos, participará de uma espécie de intercâmbio na edição brasileira nos próximos dias.

A participante ficará no Brasil por uma semana, enquanto Key Alves, última eliminada do Big Brother Brasil 23, irá para o México.

Quem é Dania Mendez

A influenciadora tem quase três milhões de seguidores no Instagram. Ela ficou conhecida por participar do reality 'Acapulco Shore', da MTV.

Sua participação no reality mexicano ficou marcada por uma briga em que ela jogou uma garrafa de água em uma outra participante.

Ela surgiu no TikTok, em 2020, e acumula mais de quatro milhões de seguidores na plataforma. Ela já apareceu no clipe de 'Más de la Una', de Maluma, e hoje é apresentadora do programa 'Los 40 MX', que aparece em rádios e nas redes sociais.