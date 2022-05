Conheça Gabriel Leal, promessa do surfe baiano aos 13 anos

Quatro anos. Essa era a idade que Gabriel Leal tinha quando descobriu o surfe. Naquela época, claro, era tudo uma simples diversão - a missão consistia apenas em subir em uma prancha e ser empurrado pela onda. Mas, pouco menos de 10 anos depois, a brincadeira se tornou papo sério e virou carreira para o jovem atleta.

Aos 13 anos, Gabriel é visto como uma promessa do surfe local. Ocupa a 2ª colocação nas categorias sub-14 e sub-16 do circuito baiano, além de um 4º lugar no sub-18. Com os bons números no esporte, ele se prepara para trocar a região de Praia do Forte, onde mora, por um desafio do outro lado do planeta: a Indonésia.

Fã do brasileiro Filipe Toledo - atual líder do ranking do Circuito Mundial - e do americano John John Florence, o baiano passará um período de cinco meses no país asiático, ao lado dos pais, Alexandre e Gerusa, e da irmã, Júlia, de 7 anos.

"Vou treinar tubos, aéreos, manobras progressivas. Lá, as ondas são perfeitas, todos os dias o mar está liso. É como se fosse uma piscina de ondas. Também vou participar de algumas competições. Será um sonho", comemora Gabriel.

A viagem faz parte do planejamento da carreira do atleta, que já fez outras viagens para a Indonésia, além de já ter surfado em El Salvador e em outros picos pelo Brasil. E não vai parar por aí: em janeiro de 2023, haverá uma nova temporada, dessa vez no Havaí, nos Estados Unidos.

"A hora de investir nele é agora. Depois, quando mais velho, fica um pouco mais difícil corrigir certas coisas. Lá, ele vai poder se dedicar ao máximo, em um lugar ideal. A meta é chegar ao Circuito Mundial de Surfe", diz o pai do surfista, o empresário Alexandre Leal.

Gabriel e o pai, Alexandre

(Foto: Orlando Rodrigues/Divulgação)

Além de grande incentivador, é ele o responsável pelos treinamentos do filho. "Eu vou com o equipamento, filmo. Depois, mostro para ele, a gente discute, vê o que pode melhorar, o que ele errou".

Alexandre, aliás, também surfa. Começou aos 15 anos e, aos 17, passou a competir. Apaixonado pelo esporte, apresentou as ondas ao filho aos 4 anos. Mas foi quando Gabriel tinha 6 que o empresário percebeu que, ali, havia um talento promissor.

Acidente e desistência

A carreira de Gabriel no surfe passou por um percalço. Aos 7 anos, ele sofreu um acidente, e a prancha bateu em um olho. Assustado, não quis mais surfar. Trocou as ondas por algo bem diferente, o jiu jitsu. A vida nos tatames, porém, foi breve.

"Ele foi participar de uma competição, e tinha um menino pequeno que vencia todo mundo. Ele batia em todos - e esses saíam chorando. Gabriel me implorou para deixar o torneio, e me disse que voltaria a surfar. E assim foi", lembra Alexandre.

Aos 9 anos, o pequeno começou a participar de alguns campeonatos de surfe. "Gostei bastante daquilo e, aos 10, decidi que era algo que eu queria para minha vida". No ano passado, Gabriel foi o campeão do circuito Power Kids, na categoria sub-14.

Atualmente, a rotina é corrida, revezando entre o surfe, treino funcional, aulas de inglês, fisioterapia e a escola. Aliás, nada de largar os estudos: eles seguirão na temporada na Indonésia, à distância. Lá, o menino também terá uma nova missão: ensinar a irmã, Júlia, a surfar. "Ela está começando agora, e Gabriel será o professor", garante Alexandre.