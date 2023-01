Conheça Gustavo, o 'agroboy' do BBB 23

A 'cota agroboy' já está preenchida no BBB 23. Gustavo, natural do Mato Grosso, ele é bastante religioso, tanto que fez uma novena para entrar na competição e também pedir pela saúde de seu avô, de quem tem muito carinho.

“São três pedidos: um impossível, um de negócio e um necessário. A gente descobriu que meu avô está com câncer, então no impossível eu pedi para ele ser curado. O de negócio eu pedi para que desse certo para entrar na casa do BBB e, no necessário, eu pedi para que Deus sempre estivesse presente na minha família”.

Nascido e criado até os 13 anos em uma vila de pouco mais de 500 habitantes, Gustavo conta que decidiu se mudar para uma cidade maior, ainda adolescente com o irmão mais velho. Para se sustentar, trabalhou como pedreiro até conseguir verba para abrir uma empresa de material de construção civil.

“As coisas foram dando certo, meus pais vieram para cá, as condições financeiras melhoraram. [...] Fui estudar em Curitiba. Me formei, voltei e não quis atuar na área. Enquanto eu fiquei fora, meu pai que cuidou do negócio.”