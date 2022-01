Conheça hotel na Bahia que Sabrina Sato elegeu para celebrar a virada do ano

A apresentadora Sabrina Sato desembarcou no dia 28 de dezembro em Porto Seguro. De lá, partiu para Santo André, onde passou a virada do ano com a família. Sabrina está hospedada no Campo Bahia Hotel, situado na região da união do rio João de Tiba com o mar, em Santa Cruz Cabrália. O hotel oferece a sensação de estar numa casa à beira-mar com privacidade total e absoluta. Possui 14 Villas, que conecta o design brasileiro ao internacional, reunindo as comodidades de um hotel de luxo com charme, conforto e despojamento.

O empreendimento está plantado em nada menos que 20.000m² de área verde típica da Mata Atlântica, cercado por flores nativas, coqueirais, águas calmas e uma extensa faixa de areia. Inaugurado em 2014, o Campo Bahia Hotel abrigou a seleção de futebol da Alemanha durante a Copa do Mundo.