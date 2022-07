Conheça Indy Santos, brasileira confirmada no Big Brother dos Estados Unidos

Uma brasileira foi confirmada no "Big Brother USA". Indy Santos foi escolhida para a 24ª edição do reality, que estreia nesta quarta-feira (6), na CBS TV. Nesta terça, as redes oficiais do programa confirmaram a participação de Indy.

Indy tem 31 anos, nasceu em São Paulo, trabalha como comissária e influenciadora digital e está solteira.

"Muito obrigada. Me mandem orações, me cubram de luz. Vou representar nosso país e os latinos desse mundo inteiro, se Deus quiser", declarou Indy nas redes sociais ao se despedir.

Indy conseguiu cidadania americana no ano passado. Em post, ela explicou como foi a mudança para os Estados Unidos, na cara e na coragem.

"Mudar para cá sem conhecer ninguém, com pouco dinheiro e nada de inglês, foi o maior salto de fé que já dei. Sempre soube que estava no caminho certo, mas durante muitos momentos difíceis pensei mesmo em desistir de tudo. Estou feliz por não ter feito isso', declarou.