Conheça iniciativas solidárias que fazem arrecadações neste Natal

Enquanto que para muitas famílias o Natal é sinônimo de fartura e celebração, para outras, a proximidade da data comemorativa representa sofrimento. Afinal, é neste período que as dificuldades enfrentadas ao longo do ano ficam ainda mais evidentes. Na Bahia, cerca de 46% da população vive em situação de pobreza, segundo o IBGE, e, por isso, organizações da sociedade civil se mobilizam para proporcionar um final de ano mais digno para milhares de famílias.

A Central Única das Favelas (Cufa), organização não governamental fundada em 1999, aponta que as doações feitas no estado diminuíram 95% entre 2021 e este ano. Márcio Lima, presidente da Cufa na Bahia, acredita que alguns acontecimentos deste ano “tiraram o foco” das arrecadações. Só no estado, a Cufa possui 10 mil famílias cadastradas para receberem doações.

“É difícil indicar apenas uma razão para a diminuição da arrecadação, mas desde que a Guerra da Ucrânia começou sentimos uma mudança de foco das pessoas. Depois vieram as eleições e a Copa do Mundo”, afirma.

Para Maíra Cerqueira, terapeuta ocupacional e presente da Associação Aisha Vida, que há 15 anos promove ações voluntárias na capital baiana, existe um entendimento entre a população de que o final de ano é uma época para fazer doações.

“Além das pessoas possuírem mais recurso financeiro com o 13º salário, há uma compreensão de que é um momento de renovação, agradecimento pela vida e esperança. Muitos sentem que retribuir é um dever”, diz a terapeuta ocupacional.

O titular da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador (Sempre), Daniel Ribeiro, concorda que no Natal as pessoas costumam colocar em prática a generosidade. “É uma época do ano em que as pessoas buscam ser mais solidárias. Se cada um de nós fizer um pouco, isso já representa muito para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade”, destaca.

Confira algumas iniciativas solidárias que vão ocorrer neste mês e faça a sua doação:

Natal Invisível

A quarta edição do Natal Invisível, promovido pela associação sem fins lucrativos Salvador Invisível, acontecerá na próxima sexta-feira (16), na Praça da Piedade, ao longo de todo o dia. Para atingir a expectativa de atender 300 pessoas com serviços jurídicos, atendimentos à saúde, brincadeiras e distribuição de alimentos, são necessários R$12 mil. Até agora, 43% do valor foi arrecadado.

“O foco do Natal Invisível não está somente na distribuição de alguma coisa e sim no exercício da cidadania. De manhã teremos serviços de saúde, atendimento jurídico e um ônibus do CadÚnico, em parceria com a prefeitura”, explica Lucas Gonçalves, presidente da Salvador Invisível.

Os trabalhos realizados pela ONG foram iniciados em 2019, a partir da divulgação de histórias de pessoas em situação de rua em Salvador. Além de dar visibilidade à quem está nessas condições nas redes sociais, a Salvador Invisível trabalha para efetivar políticas públicas para essa população.

Por conta da pandemia, este ano os aliementos serão distribuídos (Foto: Divulgação/Salvador Invisível)

Como doar: Pix (pix@ssainvisivel.org)

Para mais informações: Instagram (@ssainvisivel_)

Natal da Sopa do Amor

Uma vez por mês, um grupo de amigos sai de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, e vai entregar sopas às pessoas em situação de rua na região do Aquidabã e Largo de Roma, faça chuva ou sol. A iniciativa surgiu em novembro de 2021, quando a casa de uma das idealizadoras pegou fogo. "O projeto surgiu depois do incêndio que atingiu a nossa casa como um ato de amor e solidariedade por tudo que recebemos naquele momento tão difícil ", conta Maria do Rosário Calixto.

Em dezembro, o grupo distribuirá panetones, brinquedos, chocolates e cestas básicas. "Queremos atingir mais pessoas neste Natal e estamos arrecadando coisas típicas. Queremos fazer brincadeiras na rua, vamos usar trajes especiais, tudo para que possamos levar amor e alegria para essas pessoas", afirma Maria. O grupo receberá doações até o dia 21 de dezembro.

O projeto Sopa do Amor terá uma edição especial de Natal (Foto: Acervo pessoal)

Como doar: Pix - (71) 99990-1997

Para mais informações e entrega de doações: (71) 99227-8882

Sábado Divertido: Especial Natalino

Crianças de 3 aos 12 anos de idade terão uma tarde repleta de diversão, solidariedade e presentes no próximo sábado (17), em Periperi. Todos os anos a Associação Aisha Vida (FAV) promove uma edição do Sábado Divertido especial de Natal para que os pequenos possam celebrar e se sentirem especiais. A ação ocorre na sede da FAV, na Rua Ambrósio Calmon, às 15 horas.

“O Sábado Divertido acontece mensalmente, mas nesta época ele ganha um direcionamento especial para a esperança e gratidão”, explica Maíra Cerqueira.

A Associação Aisha Vida realiza doações ao longo de todo o ano (Foto: Divulgação/FAV)

Como doar: Pix (fav.aishavida@gmail.com)

Para mais informações: Instagram (@oficialfva) e WhatsApp (71) 98203-5423

Natal da CUFA

A Central Única das Favelas (Cufa) também aproveita o final de ano para fortalecer as arrecadações em Salvador e em municípios da Bahia. Para isso, além de contar com doações de empresas, a Cufa recebe doações via Pix e participa da Campanha Natal do Bem da Rede Bahia. Na próxima sexta-feira (16), as pessoas poderão fazer doações de brinquedos no drive-thru localizado no estacionamento I1 do Shopping da Bahia, das 9h às 20h.

Em parceria com a CCR Metrô Bahia, a Cufa também irá distribuir alimentos que forem arrecadados em sete estações de metrô de Salvador até a quinta-feira (15). São elas: Lapa, Pirajá, Rodoviária, Imbuí, Tamburugy, Mussurunga e Aeroporto.

"A situação é muito crítica, o preço dos alimentos subiu muito e o poder de compra das pessoas diminuiu. Nesta época as crianças entram de férias, deixam de merendar na escola e o consumo de alimento aumenta ainda mais dentro de casa", afirma Márcio Lima.

Como doar: Pix (39.757.773/0001-52)

Para mais informações: Instagram (@cufabahia)

Campanha Natal Solidário

Salvador e pelo menos outros 20 municípios baianos serão contemplados pela Campanha Natal Solidário, promovida pela Federação do Comércio da Bahia (Fecomércio), em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Esta é a nona edição do projeto que arrecada donativos para entidades que oferecem assistência a crianças, idosos e pessoas com deficiências. Quando o projeto iniciou em em 2014, 17 instituições foram beneficiadas e a expectativa é que 200 participem neste ano.

“A gente pede que a população baiana ajude e contribua porque o projeto ajuda muitas famílias e as pessoas quando recebem esses donativos ficam muito felizes”, afirma Juranildes Araújo, vice-presidente da Fecomércio-BA e idealizadora da campanha.

Além de alimentos não perecíveis, também podem ser doados brinquedos novos e semi-novos, materiais de higiene, limpeza e roupas.

Onde doar: Todas as unidades do Sesc e do Senac na Bahia estão realizando a arrecadação, inclusive o edifício Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador.

Pix: 35.759.019/0001-09

Para mais informações: site da Fecomércio-BA

Estação do Bem

Até o dia 21 de dezembro, alimentos não perecíveis estão sendo arrecadados no térreio e no primeiro piso da Estação da Lapa, em Salvador. Os donativos serão entregues ao programa Prato Amigo para serem distribuídos às instituições socioassistênciais da capital. A campanha é uma iniciativa das secretarias de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e de Mobilidade (Semob).

Para o titular da Sempre, Daniel Ribeiro, a ação reúne esforços para reforçar a política pública municipal de segurança alimentar. “Contribuímos para o combate à fome e para que as pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade socionutricional tenham vida ativa e saudável, com acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente”, diz.

Onde doar: Estação da Lapa, no térreo e no primeiro piso

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.