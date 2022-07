Conheça jovens arquitetos que vêm ganhando destaque e projeção no mercado baiano

A Bahia tem hoje, sem dúvida, nomes de excelência quando se fala em arquitetura e design de interiores. Projetos inovadores, autorais e atualizados com as tendências internacionais são características marcantes de uma nova safra de profissionais que vem ganhando destaque e projeção no mercado baiano, muitos inclusive com carreiras nacionais.



Nildo José

Apesar de morar em São Paulo, o baiano de Feira de Santana leva sempre o traço do estado em que nasceu para seus projetos pelo Brasil e pelo mundo. É inclusive um dos destaques da CASACOR paulista. Mas antes de colocar seu nome em evidência como arquiteto, Nildo José pensou em atuar na área de saúde e chegou a cursar Medicina por um tempo na PUC de Campinas. Depois de mudar sua rota profissional, retornou ao estado de São Paulo para trilhar o caminho que vem construindo com afinco e criatividade.

(foto: Divulgação)

Seu olhar único impresso nos projetos que assina já o levou, inclusive, para outros países. “Vamos entregar uma casa que fizemos em Paris na primeira semana de setembro”, conta. “Estamos cada vez mais voltados para o mercado internacional. A gente sabe que é difícil, mas aos poucos estão abrindo pequenas portas e dessas portas está nascendo um sonho de expandir para lá”.

(foto: Divulgação)

Stephanie Mattos

Formada em Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores e cursando o MBA em Arquitetura de Alto Padrão em São Paulo, Stephanie Mattos comanda um escritório com portfólio robusto, recheado de projetos residenciais, comerciais, corporativos e hoteleiros na Bahia e em São Paulo. “Quando formei em Design de Interiores, comecei a atuar na área com pequenos projetos. Dois anos depois, formei em Arquitetura e já estava com o escritório montado para atender os clientes”, diz a profissional, que tem 4 anos de graduada.

(foto: Divulgação)

Stephanie acredita que a dedicação a cada projeto como se fosse único a fez se destacar no mercado. “Todo cliente e projeto têm suas particularidades, que são atendidas de forma cuidadosa e individualizada por nossa equipe”, explica. “Buscamos ser originais, sempre aliando a funcionalidade à rotina de cada pessoa”. É do seu escritório, por exemplo, o elogiado projeto do Zūuk Sushi, no Caminho das Árvores, inaugurado no fim do ano passado.

(Foto: Divulgação)

Alexandre Martins e Guilherme Magalhães

Antes de se unirem na Primo Arquitetura e Urbanismo, Alexandre Martins e Guilherme Magalhães trabalharam em escritórios de arquitetura de incorporação, arquitetura civil, interiores e obra. “Quando fundamos o escritório em 2015, já começamos com um portfólio bem variado! Desde incorporação até urbanismo, mas com os residenciais – casas e apartamentos - como nosso foco”, conta Guilherme, que ao lado do sócio, já assinou projetos em Salvador e em diversas cidades da Bahia e, também, no Rio e São Paulo.

(Foto: Divulgação)

A empresa imprime um estilo de arquitetura contemporânea, leve e confortável. São projetos cheios de identidade, que buscam traduzir a essência de cada cliente. “O cuidado e a atenção aos detalhes são as nossas premissas básicas desde os projetos de arquitetura de interiores até outras escalas e usos”, diz Alexandre. “O processo é sempre fluido, transparente e participativo. Inserimos o cliente em todas as etapas de trabalho. Buscamos sempre respeitar seus desejos e histórias, aliamos isso a nossa identidade projetual, funcionalidade e estética”, garante Guilherme. Nos planos da dupla está ampliar o crescimento e atuação no mercado nacional e fortalecer a identidade da Primo no mercado baiano”.

(Foto: Divulgação)

Carol Gaspar e Cauã Witzke

A dupla de arquitetos se formou em 2013 e iniciou uma trajetória profissional em conjunto criando o GW Arquitetos. Com atuação nas áreas de Arquitetura e Design de Interiores, a empresa oferece serviços aos setores comercial, residencial e empreendimentos imobiliários. “Aliando o modernismo ao estilo contemporâneo, buscamos transmitir em nossos projetos a nossa identidade formada por características minimalistas, sofisticadas e com um toque de brasilidade”, destaca Carol. “Fazemos uma arquitetura para permanecer no tempo, com elementos atemporais, duráveis e que contribua com a vida das pessoas. Essa é a nossa essência”, completa Cauã.

(foto: Divulgação)

Ao longo desses anos, os sócios conseguiram imprimir um estilo aos projetos que já é identificável. “Os clientes nos procuram pelo nosso traço, pela identificação de uma arquitetura natural, sofisticada e por soluções funcionais”, destacam. “Aliado a isso, temos uma habilidade em ouvir, trazendo o cliente para dentro do processo criativo, o que gera uma sensação de pertencimento e satisfação constante”, dão a dica os profissionais, que planejam iniciar uma expansão nacional em 2023.

(Foto: Divulgação)

Bárbara Becattini

“Estou em constante busca por projetar lugares que ativem os sentidos e que promovam o bem-estar, sempre atenta aos detalhes e às soluções eficientes, exaltando a personalidade e identidade de cada cliente”, define seu trabalho a arquiteta Bárbara Becattini. Formada em Arquitetura e Urbanismo há quase 6 anos com pós-graduação em Neuroarquitetura, está à frente do escritório Bettí Arquitetura, no qual atende clientes de Salvador e São Paulo com projetos residenciais, comerciais e institucionais. “O envolvimento é sempre intenso e muito dinâmico”, pontua.

(foto: Divulgação)

Para Bárbara, seu diferencial está na união de eficiência e sofisticação em uma metodologia de projeto precisa, embasada pelos princípios da neurociência aplicados à arquitetura, com foco na escuta e nas necessidades de cada cliente. “Acreditamos na sofisticação do cotidiano, da simplicidade. Atendendo a flexibilidade que a atualidade nos pede, buscamos proporcionar a experiência mais positiva e leve durante todo o processo de projeto/obra que é tão intenso”, conclui.

(foto: Divulgação)

Vinicius Rosaneli e Beatriz Edington

Profissionais cujas trajetórias lhes permitiu desenvolver habilidades complementares, senso estético e artístico em comum, Vinicius Rosaneli e Beatriz Edington comandam o R/ED (Rosaneli & Edington Arquitetos), estúdio de arquitetura, interiores e design de mobiliário. O escritório atua em projetos de diversas escalas, destacando-se especialmente nos segmentos comerciais e residenciais, “sempre com o intuito de promover uma profunda conexão entre natureza e arte com o homem”, ressaltam. É deles, por exemplo, o novo projeto do restaurante Soho da Bahia Marina, que passou por uma repaginada recente.

(foto: Divulgação)

“Pautamos a nossa arquitetura no desenvolvimento de um design contemporâneo que procura traduzir a nova forma de viver e contemplar os espaços de uma maneira ousada e sensível, porém respeitando a visão e desejo dos nossos clientes”, diz Vinicius. “Nossa missão é desenvolver um produto autêntico, com atendimento exclusivo e personalizado, prezando pela qualidade, eficiência e criatividade”, reforça Beatriz. A dupla tem como meta para o ano que vem expandir a atuação no mercado de restaurantes e residências de luxo, dentro e fora do estado.

(foto: Divulgação)

Gregory Copello

O arquiteto aproveitou seu relacionamento interpessoal para ganhar experiência profissional atuando na prática de soluções de arquitetura em diversos projetos, atendendo amigos, clientes e estagiando em escritórios de Salvador. Com o amadurecimento técnico e a solidificação de seu interesse pela arte, Gregory Copello chegou a gerir a própria galeria de arte com mais dois sócios amigos. “Foi uma experiência agregadora e extremamente gratificante e o network criado com vários artistas ampliou a minha visão na profissão”, relata.

(foto: Divulgação)

Para Gregory, a arquitetura deve estar relacionada à cultura e estilo de vida regional, valorizando o funcional e as demandas pessoais de cada cliente. “Busco estabelecer uma relação de experiência dele com o espaço, fazendo assim uma arquitetura que carrega, além da beleza, funcionalidade”, diz o profissional, que segue um estilo contemporâneo com toque tropical.

(Foto: Divulgação)

