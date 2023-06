Conheça lugares de Salvador para viver o clima junino de diferentes formas

Com a chegada do mês de junho, é impossível não sentir a energia contagiante das festividades do São João. Mas se engana quem acredita que a única forma de vivenciar esta época do ano é saindo da capital.

Saboreie comidas típicas, encontre áreas gratuitas e totalmente decoradas, dance ao som do melhor forró e se encante com as diversas atmosferas festivas desses locais. Através deles, você vai viver a magia junina em Salvador:

1. Cruzeiro de São Francisco

Localizado no coração do Pelourinho, o Largo do Cruzeiro de São Francisco é um ponto de referência quando se trata das festividades juninas tradicionais em Salvador. Durante todo o mês de junho, o local se transforma em um verdadeiro reduto de animação e música, recebendo diversas apresentações de trios de forró pé de serra da cidade. Nos dias 10, 11, 12, 13, 17 e 18, moradores e visitantes terão a oportunidade de vivenciar momentos de pura alegria, dançando e curtindo ao som de melodias contagiantes.

Local: Largo do Cruzeiro de São Francisco - Pelourinho - Salvador - BA

Horário de Funcionamento: Todos os dias 18h.

2. Casa de Tereza │ @casadetereza_

A Casa de Tereza é um restaurante conhecido por sua culinária baiana de alta qualidade e pelo compromisso com a sustentabilidade. Além de encantar os paladares mais exigentes com pratos tradicionais e autênticos, o estabelecimento se destaca por utilizar energia 100% limpa em suas operações, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Com uma decoração cuidadosamente pensada, que traz uma mistura de ambiente vintage com 'casa de vó', o local aconchegante transporta os clientes para uma atmosfera interiorana, perfeita para entrar no clima junino.

Local: Rua Dr. Odilon Santos, 45 - Rio Vermelho, Salvador - BAContato: (71) 99170-6475

Horário de Funcionamento: Segunda, terça e Quarta, de 12h às 23h. Quinta, sexta e sábado 12h às 00h. Domingo, 12h às 23h.

3. Empório Coisas de Minas │ @emporiocoisasdeminas_stiep

O Empório de Minas chegou em Salvador trazendo consigo o melhor que a terra dos queijos e montanhas tem a oferecer. Localizado em um ambiente hospitaleiro e aconchegante, o estabelecimento oferece uma variedade de delícias típicas de Minas Gerais, mas sempre com aquele toque também baiano, por estar na região. É o destino perfeito para os amantes de doces, compotas, queijos, café, pamonha e especiarias, que desejam desfrutar de um verdadeiro festival de sabores juninos, com aquele jeitinho caseiro todo especial.

Local: Edificio Hotel Matiz Salvador - Loja 004 - Bloco A - Dr. José Peroba, 244 - Stiep - Salvador - BAContato: (71) 3027-9192

Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 08h às 20h.

4. Circuito 'Pra Ficá Mió'

A Rota Gastronômica Sabores do Interior promete aguçar os paladares dos visitantes com uma experiência única no Centro Histórico. Ao todo, 55 estabelecimentos participarão dessa jornada gastronômica imperdível, que ocorrerá de 10 a 25 de junho. Cada local desenvolverá menus especiais e temáticos, com preços especiais, proporcionando aos visitantes uma verdadeira viagem pelos sabores típicos do interior, mas diretamente na capital.

O tema escolhido para este ano é: Os Sabores do Interior Direto na Capitá, celebrando a riqueza culinária das regiões mais remotas do país. Além disso, haverá uma premiação especial para o bar ou restaurante com a decoração mais bonita, incentivando a criatividade e o espírito junino dos participantes.

Confira mais informações aqui: https://saojoaocentrohistorico.com.br/programacao02.pdf

Ou veja a postagem a seguir para mais informações: https://www.instagram.com/p/CslksWBO7e0/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

5. Loja Ponto das Festas │ @lojapontodasfestas

Foto ilustrativa do blog Mamãe Sortuda

Se o seu foco for curtir o São João de forma bem caseira, apenas reunindo a família, a melhor maneira de fazer isto é decorando o espaço onde ficarão. A loja Ponto das Festas pode ser uma excelente opção neste caso. Roupas juninas, itens decorativos e temáticos de diversos tamanhos e, até, objetos que vão ajudar na cozinha para fazer as melhores delícias de São João podem ser encontrados no local. A marca fica em áreas diferentes da cidade:

Local 1 e contato: R do imperador, 91 (71) 30425430

Local 2 e contato: R Minas Gerais, 762 (71)3042 4930