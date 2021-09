Conheça Manoel, novo reforço do Vitória que marcou 22 gols em 39 jogos

Ele ganhou o apelido de M9 pelo faro de gol exibido com a camisa do Altos, do Piauí, e agora tem a missão de conquistar a torcida do Vitória. Novo reforço anunciado pelo Leão nesta terça-feira (21), Manoel é o maior goleador da história do clube piauiense, com 74 tentos marcados.

O atacante tem 32 anos e nesta temporada defendeu o Altos em 38 jogos. Ele marcou 22 gols e deu três assistências. No Jacaré desde 2016, o atacante foi fundamental na comemoração do acesso inédito à Série C no ano passado.

Manoel estava disputando a terceira divisão nacional e ostenta o posto de vice-artilheiro da competição, com oito gols. Já sem risco de rebaixamento nem chance de classificação à próxima fase, o clube piauiense emprestou o atleta ao Leão para o restante da disputa da Série B.

Faltam 14 rodadas, e se for da vontade do técnico Wagner Lopes ele pode até estrear contra o Coritiba, pois já está regularizado na CBF. O nome saiu no BID hoje mesmo.

Manoel está com ritmo de jogo, já que entrou em campo pela última vez no sábado, quando o Altos perdeu para o Paysandu por 3x2. Um dos gols foi marcado por ele, que chega à Toca do Leão para disputar posição com Samuel, suspenso e fora da partida contra o Coritiba. Eron e Samuel Granada são os outros jogadores da posição no elenco rubro-negro.

O centroavante já defendeu outros times na carreira, como Boa Esporte, Imperatriz, Brasiliense e Grêmio Anápolis, além dos portugueses Penafiel, Académica de Coimbra e Braga, no qual jogou pelo time B.

Veja os gols de Manoel pela Série C: