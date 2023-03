Conheça mansão onde Michelle está morando desde a ida de Bolsonaro aos EUA

Apesar do marido estar no terceiro mês de sua 'temporada' nos Estados Unidos, Michelle Bolsonaro segue no Brasil. Ela está morando de aluguel em uma mansão de Brasília. A ex-primeira-dama divide residência com as filhas Laura e Letícia.

A casa, segundo a Veja, tem dois andares, piscina e 400m² de área construída. A área verde agrega mais 795m² ao imóvel, que tem valor mensal de aluguel de R$ 12 mil.

A área lazer do condomínio também é extensa e conta com quadras de tênis, quadras polesportivas, campo de futebol, quadra de areia, salão de festas, academia ao ar livre, parque infantil, pomar e até pista de skate.

Veja fotos do condomínio fechado onde fica a mansão: