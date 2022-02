Conheça Mayara Ipirá, promessa da música baiana que impressiona com covers

Cantar sucessos de outras grandes intérpretes, a exemplo de Marisa Monte e Vanessa da Mata, já é uma missão pra lá de arriscada por si só. O mais comum é passar longe do que ambas fazem e, muitas vezes, até soar ridículo – como um batedor de baba tentando imitar um drible de Garrincha ou a bicicleta de Pelé.



Mas a soteropolitana Mayara Ipirá (@mayaraipira), de apenas 19 anos, ainda começando sua trajetória na música profissional, faz isso com tanta técnica e personalidade que faz parecer fácil – e impressiona.

As postagens dos tais covers de Marisa e Vanessa, além de outros artistas e seus hits, nas redes sociais, começaram a ser feitas ainda na adolescência, e já encantavam parentes, amigos e até outros artistas. Porém, Mayara resolveu dar uma pausa para estudar, compor, planejar caminhos próprios (e autorais) na carreira.







O início da nova fase não foge às origens: nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, às 20h, a soteropolitana lança em seu canal no YouTube um cover de ‘Amado’, sucesso de Vanessa da Mata, e que ganha novas tintas e contornos, com a Produtora 80s (@80scriativos) na retaguarda.







“Foi feito com muito amor. Será o primeiro de vários covers que serão lançados antes da minha primeira música autoral, ‘Fica’, ainda esse ano”, avisa Yara, como também gosta de ser chamada, em entrevista ao Alô Alô Bahia.



Ela explica como está sendo a retomada, após uma pausa para estudo (vai começar a graduação em Direito) e preparação para a carreira artística. “Eu sempre quis fazer música. Sempre foi o meu maior sonho. Posto covers nas redes sociais (principalmente no Instagram) desde 2016, mas dei uma pausa e retornei em 2021. Compus algumas músicas ao longo desse tempo e, esse ano, com o grande incentivo da minha família e amigos, resolvi dar start na carreira e me lançar profissionalmente”, recapitula.





A baiana conta que tem em Salvador, e na arte e cultura produzidas na Bahia, partes significantes de sua inspiração. “Levo essa cidade no coração com muito carinho e sou apaixonada por nossa cultura. Cresci ouvindo e admirando os grandes artistas baianos que temos. Me inspiro em muitos deles”, delimita a jovem, que vai conciliar a facul com o que há de pintar por aí em matéria de shows e participações.



“Em meados de 2021, comecei a me apresentar em barzinhos, mas não pude dar continuidade devido às medidas protetivas em decorrência do aumento de casos de covid-19. Infelizmente, a pandemia, dentre todas as situações ruins que ocasionou, complicou a vida de muitos artistas. Espero voltar muito em breve”, conclui a promessa da música baiana de quem você, certamente, ainda vai ouvir falar (e cantar) muitas vezes.





Leia mais notícias do Alô Alô Bahia.