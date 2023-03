Conheça Michelly Cigana, dona do Belzebu famoso da internet

A estátua de Belzebu, que ficou famosa nas redes sociais após ser compartilha por um morador, foi apresentada pela dona: Michelly Cigana. A mulher faz parte da Quimbanda, uma religião de matriz africana.

A proprietária da casa apareceu em um vídeo no TikTok para mostrar a residência feita para as entidades. Na gravação, compartilhada nesta terça-feira (21), Michelly surgiu com um vestido rodado e faz uma tour pelo local, detalhando cada espaço.

A casa, que fica em Alvorada, no Rio Grande do Sul, é um centro religioso que já existe há sete anos. Michelly se pronunciou falando que estava feliz com a repercussão gigante do guardião.

"Estou muito feliz com a repercussão do nosso guardião, Belzebu, o maioral, que eu coloquei para proteger o portão aqui da minha casa de religião, eu sou a proprietária, e acordei com a internet bombando, né? Estou muito feliz", disse.

Com a grande repercussão, Michelly pretende conscientizar as pessoas em relação à intolerância religiosa. Mostrando cada detalhe da casa, a Cigana fez questão de exibir o túmulo de Belzebu.

Michelly ainda explicou que a casa era rosa e teve de trocar de pintura após o pedido de Belzebu. “Depois que coloquei a imagem lá, ele mandou mudar a cor da casa e eu estou mudando para o cinza com branco. Olha, os pedreiros estão aí”.