Conheça modelo mineira que espera por Cezar Black fora do BBB 23

Cezar Black costumava beijar geral no Carnaval de Salvador e garantiu que 'era safado' em seu vídeo de apresentação no BBB 23. No entanto, ele não se envolveu com nenhuma participante na casa. Este 'celibato' tem explicação: a modelo Maizy Magalhães.

O soteropolitano vive um relacionamento com a mineira desde antes do reality. Segundo o jornal Extra, o romance já tem três meses e deve seguir após o programa.

Maizy tem 26 anos e cursa a faculdade de Odontologia, em Brasília, onde Black também vive. Antes, a modelo morava na cidade Chapada Gaúcha, Minas Gerais, onde nasceu e viveu até o início da fase adulta.

A modelo já posou para catálogos de moda, participou de concursos de beleza e fez campanhas de lingerie e moda praia.

Ela tem mais de 40 mil seguidores no Instagram, mas, até o momento, não fez referências à participação de Black no BBB 23. Ela prefere publicar fotos de seus trabalhos como modelo.

No Facebook, no entanto, ela fez questão de deixar claro que vive um "relacionamento sério".