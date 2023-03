Conheça mulheres que inspiram outras mulheres a liderar e cobram ambiente igualitário

Nos últimos anos, diversos avanços vêm sendo alcançados no campo dos direitos das mulheres através de políticas formuladas na cooperação entre a sociedade civil e o poder público. A voz feminina ativa que ano após ano só cresce nas diferentes esferas de poder demonstra que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Apesar da maioria populacional e, também, no eleitorado, a presença feminina em cargos políticos ainda é minoria, denotando o longo caminho a percorrer e os diversos obstáculos a superar.

Em Salvador, a escolha de uma mulher para a composição da chapa no cargo de vice-prefeita nas eleições municipais de 2020 sinalizou desde o início a preocupação da nova gestão com as cidadãs. No início deste ano, após uma reforma administrativa, a vice-prefeita Ana Paula Matos assumiu a titularidade da Secretaria Municipal de Saúde, uma das principais pastas da Prefeitura.

Em uma posição que inspira diversas soteropolitana, Ana Paula diz que espera ver o público feminino cada vez mais presente na política. "Temos questões complexas por ser um universo eminentemente masculino e, muitas vezes, isso dificulta as possibilidades e espaços das mulheres", explica.

"Atualmente nós ocupamos uma média de 40% dos cargos do alto escalão da prefeitura. Temos secretárias em pastas estratégicas. Eu costumo dizer que Salvador é gerida também por mulheres e para mulheres, estamos juntas decidindo a cidade e isso reflete nos avanços das políticas públicas para o público feminino"_ Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária Municipal de Saúde de Salvador

Exemplo desse olhar voltado para as demandas das cidadãs soteropolitanas é a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), pasta chefiada pela secretária Fernanda Lordelo desde 2021. "O bem-estar das mulheres é nossa prioridade. Temos desenvolvido uma série de ações, como parcerias no âmbito do combate à violência contra a mulher, iniciativas coordenadas como outras pastas e instituições, como o Sistema S, oferecendo capacitações, além do incentivo ao empreendedorismo", diz.

"Ainda temos muito a avançar, o machismo estrutural arraigado na sociedade impõe tantas dificuldades que muitas mulheres desistem dos seus objetivos e ficam pelo caminho e é isso que queremos acabar. Não queremos tomar o lugar de ninguém, queremos apenas ocupar os lugares que são nossos por direito"_ Fernanda Lordelo, secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador

. Empreender

Há quem diga que a liderança é uma característica de quem empreende. Apesar das dificuldades que o mercado pode impor para a mulher, investir na preparação é o principal remédio para contornar os obstáculos. Assim foi a trajetória da empreendedora Katiane Pereira, proprietária da Ótica Sonbrille.

“A Sonbrille nasceu de uma iniciativa de vender óculos para as minhas amigas e que, com o tempo, foi tomando formas de negócio. Inicialmente trabalhando as vendas por meio de um coletivo de mulheres pretas, até que em 2018 entramos no ramo ótico”, relembra. “No início, meu grande desafio foi passar credibilidade, principalmente por se tratar de uma mulher, negra e jovem. A forma de combater essa dúvida do mercado foi me capacitando e estudando cada vez mais”, relembra.

Com o tempo, as barreiras foram caindo, o investimento em conhecimento sobre o ramo de atuação se mostrou acertado e a Sonbrille segue cada vez mais forte. Recentemente, Katiane abriu um espaço físico no Rio Vermelho, que divide com a também empreendedora Luana Bonfim, da marca Preta Brasil.

“A mulher tem sempre que provar muito mais a sua capacidade, por isso, o conselho que deixo àquelas que pensam em empreender é que procurem entender bem o mercado onde estão se inserindo e se especializem"_ Katiane Pereira, proprietária da Ótica Sonbrille

Etarismo

Um outro obstáculo que uma parcela das mulheres tem enfrentado ao longo da história, mas tornou-se objeto de um debate mais presente nos últimos anos, é o etarismo: discriminação por idade contra indivíduos ou grupos etários com base em estereótipos. De acordo com a professora e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, Alda Motta, o preconceito conta a mulher com idade mais avançada é maior.

"Vemos a prática do etarismo quando o jovem é julgado como um ser ainda em formação, por isso sua opinião é inválida e o idoso é considerado como alguém que já deu o que tinha para dar. Todo tipo de preconceito é um jogo de poder, pois é uma prática de pessoas que querem se colocar como melhores que as outras", afirma.

"No caso da mulher, constantemente tenta-se negar o direito dela ser diferente do homem. Se é assim ao longo de toda a vida, na velhice isso ganha um peso ainda maior"_ Alda Motta, professora e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia

Para a pesquisadora, a melhor forma de combater o etarismo e os demais tipos de preconceito é buscar formas de conscientizar a sociedade, mas também, reagir. "Sempre acreditei que a questão é reagir, denunciar o que é errado, reunir as pessoas que são contra o preconceito e pensar formas de mudar o cenário, cobrar políticas públicas que eduquem e, também, punam", diz Alda. "É revoltante ter o seu direito de fazer algo cerceado por conta de um estereótipo. É uma luta de formiguinha, mas para a mudança acontecer, a atitude precisa engajar tanto o individual quanto o coletivo", completa.

