Conheça Navarone Garibaldi, o filho brasileiro de Priscila Presley

Priscilla Presley, 77, viúva do rei do rock, Elvis Presley (1936-1977), reencontrou o filho, Navarone Garilbaldi, 36, que ela tem com o produtor brasileiro Marco Garibaldi. A empresária e atriz foi a Curitiba, no Paraná, rever o filho

"Mais uma vez, tive uma visita incrível com a família de @nava_rone no Brasil!! Pessoas tão incríveis, uma cidade tão maravilhosa, tão maravilhosa. Tanto amor aqui. Mal posso esperar para voltar! Beeiiijos #curitiba", postou Priscilla.

"Você se divertiu muito, mamãe. Fiquei tão feliz que pude te mostrar meu lugar favorito no mundo. E fico feliz que goste daqui!!! #curitiba #brasil", escreveu Navarone em foto com a mãe. Ela também comentou a publicação.

"Acabei de pousar em Atlanta, e agora voo para Los Angeles. Eu me diverti muito com você e todos lá! Tão bom ver você feliz. Abraços e beijos em todos!", disse Priscilla.

Em janeiro, Navarone falou sobre a morte da meia-irmã, Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley com Priscilla Presley. A cantora morreu aos 54 anos após sofrer uma parada cardíaca.