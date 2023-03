Conheça novo restaurante japonês na Barra frequentado por Ivete e com fila de espera

Um bistrô com espaço intimista e de culinária japonesa. Essa é a definição do Jhun, restaurante que tem conquistado o público soteropolitano. O espaço, que fica no bairro da Barra, oferece um menu marcado pelos pratos preparados com produtos trufados. A receita tem feito sucesso e, em apenas 10 meses de funcionamento, já atraiu clientes como a cantora Ivete Sangalo e chega a precisar de reserva com 48 horas de antecedência.

O Jhun é capitaneado por Luciano Costa, chef já conhecido na cidade por liderar durante 16 anos o Shiro, outro restaurante japonês da capital baiana. Ao Alô Alô Bahia, ele falou que a proposta do novo estabelecimento foi fruto de uma pesquisa: “Foi uma ideia minha, juntamente com a minha sócia Carolina Boaventura. Estou há 26 anos em Salvador. Na pandemia, eu saí da sociedade no Shiro e abri este pequeno bistrô, com uma pegada diferente. Para o cardápio, eu trouxe uma pessoa que fez uma consultoria junto comigo. Estamos com um menu totalmente diferente de tudo que já existe em Salvador, sendo um dos atrativos principais da clientela”.

Luciano reforça que o diferencial do menu vem dos produtos trufados - azeite, maionese e manteiga, por exemplo - e da leve fuga de ingredientes e modos de preparo conhecidos na gastronomia brasileira no Brasil, como o cream cheese, a fritura e o molho teriyaki. Dentre os pratos de maior sucesso da casa estão o salmão Brûlée (sushi de salmão selado no maçarico), polvo com queijo grana padano, vieira – que é um pescado - canadense trufada e defumada, tartar de salmão e tempurá de shissô.

Além do cardápio diferenciado e com preço razoável, o Jhun também conquista pelo menu de bebidas. São drinks com mais de 10 opções de frutas, todos preparados pelo barman Bira, que também foi do Shiro. “Porém, o principal do restaurante são os nossos clientes, todos bem recebidos por mim e pela minha equipe”, diz Luciano ao, parafraseando o ditado popular, vender o seu peixe.

O restaurante, que fica na avenida Almirante Marques de Leão, número 415, não é de grande porte. Cabem 40 pessoas e precisa de reserva. O telefone para contato é o (71) 99415-2643, que também é WhatsApp. O horário de funcionamento é de domingo a quarta-feira, das 18h às 23h, e de quinta-feira a sábado das 18h às 00h.

