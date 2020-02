Conheça o Amaro Freitas Trio: 'Nada pode limitar nosso sonho'

Quem gosta de música instrumental não pode deixar de ouvir Amaro Freitas Trio. Liderado pelo pianista pernambucano Amaro Freitas, 28 anos, o trio escolheu Salvador para estrear a turnê nacional do álbum Rasif, lançado em 2018. O show acontece nesta terça-feira (11), na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, às 20h.

Depois de sua primeira experiência por aqui durante o Festival Radioca, em novembro, Amaro volta a apresentar sua mistura de jazz com frevo, maracatu e coco. É a última oportunidade para o público baiano ver ao vivo o repertório do disco sucessor de Sangue Negro (2016), já que ainda no primeiro semestre o trio começa a gravar seu terceiro álbum, contemplado pelo Natura Musical.

“Pra mim, foi um encontro de energias. Salvador é uma terra abençoada, uma terra onde essa negritude – apesar de todos os problemas que o Brasil sofre e dessa dívida que o Brasil tem com os negros – apesar de tudo isso, temos uma coisa que emociona e que dá aquela vontade de continuar quando a gente olha pra Salvador”, elogia Amaro, que será acompanhado por Jean Elton (baixo acústico) e Hugo Medeiros (bateria).

Reconhecido dentro e fora do Brasil, tendo recentemente se apresentado com o bandolinista Hamilton de Holanda, Amaro nasceu na periferia de Recife e cresceu com a música da Igreja. Foi com 15 anos que ganhou o DVD de um pianista de jazz tocando em um trio e aquilo o fascinou. “Comecei a consumir jazz antes de consumir a música pernambucana, nordestina”, lembra.

Mas não demorou para que mergulhasse no Movimento Mangue Beat, na música de mestres como Moacir Santos (1926-2006), Alceu Valença e passasse a pensar frevo e maracatu com olhar jazzístico. “O sistema, às vezes, nos impõe um lugar, como se viver da sua própria arte fosse impossível e você tivesse que se encaixar nesse padrão”, critica Amaro. “Nada pode limitar o tamanho do nosso sonho”, conclui.

Serviço

O quê: Amaro Freitas Trio na turnê Rasif

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Campo Grande)

Quando: Terça-feira (11), às 20h

Ingresso: R$ 40 | R$ 20. Vendas: TCA, SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista ou Ingresso Rápido.