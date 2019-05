Conheça o baiano que foi parar em Game Of Thrones

A aparição não durou mais que dez segundos, mas o baiano João Filipe Azevedo esteve lá. O jovem de 28 anos figurou no quinto episódio da oitava temporada de Game of Thrones, exibido no último domingo (12). O que parece impossível para muita gente, aconteceu de forma desprentesiosa. "Comecei a assistir em 2012 por influência de amigos, todos já assistiam. Era uma febre já na época. Em 2015 eu acabei indo fazer um intercâmbio na Irlanda, e estive vivendo em Dublin por 4 anos", conta o baiano ao CORREIO sobre o início da relação com a série, cuja maior parte das cenas foi gravada na Irlanda do Norte.

(Foto: Reprodução)

Sem conhecer ninguém no país, passou a trabalhar em um pub, onde conheceu um brasileiro que costumava trabalhar como figurante em outras produções para ganhar um cachê. "Ele me indicou o site, fiz meu cadastro, coloquei algumas fotos, detalhei minhas medidas e outras informações pessoais", recorda. Depois disso, não demorou muito para a produção da série entrar em contato e convocá-lo para as gravações.

Até então, ele nunca havia participado de nenhum trabalho parecido. "Quando fui selecionado, já fui sabendo que ia participar da Golden Company, só que a gente não sabia de mais nada. Nos primeiros dias, passamos por uma espécie de treinamento militar, para aprender a marchar", recorda, ao comentar a grandiosidade da produção. "Eles têm uma estrutura tremenda, constroem cidades cinematográficas grandiosas, nosso figurino é cheio de detalhes, a armadura é pesadíssima. Eles são muito perfeccionistas, a gente passa três horas gravando uma cena de dez segundos", diz o baiano, que interpretou um soldado da companhia.

João Filipe é natural de Salvador, mas morou em Camaçari dos 12 aos 24 anos de idade

(Foto: Reprodução/Instagram)

As críticas feitas pelos fãs ao episódio não são endossadas por João Filipe, para quem as reviravoltas sempre deram o tom da série. "Game of Thrones é isso, você nunca espera o que vai acontecer. Sempre foi assim, desde o começo, e não vai ser agora que vai mudar", defende ele, que chegou a ter acesso a alguns spoilers quando gravava a participação em junho do ano passado.

"A gente sabia de muita coisa que ia acontecer, a exemplo do que aconteceu entre Arya e o Rei da Noite, que não é mais spoiler", detalha. Para ele, não falar sobre o que já sabia foi um dos maiores desafios da tarefa. "Segurar é bem difícil. A maioria dos meus amigos é fã e muitos deles vinham me perguntar o que ia acontecer. Para manter o compromisso com a emissora, a gente tem que manter o segredo e todo mundo esperar a exibição", explica.

No próximo domingo, Game of Thrones vai exibir o último episódio de sua trajetória. "Não vou dar spoiler nenhum, mas vem muita coisa boa por aí", promete. E qual seria o final ideal? "Ah, o que todo mundo espera. Jon Snow sentado no trono de ferro", diz sobre a poderosa disputa.

Escrito e dirigido pelos criadores da série, David Benioff e D.B. Weiss, o capítulo promete mais uma vez superar recordes de audiência para a HBO. Na semana seguinte à exibição do episódio final, a emissora vai transmitir "Game of Thrones: The Last Watch", documentário que levará os fãs para os bastidores da produção da série.