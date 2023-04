Conheça o bar de Cajazeiras com temática de aeroporto que tem chopp a R$ 3,49

Ao entrar, o cliente é recebido pela tripulação e o comandante, caracterizados com trajes de voo e tudo mais. E os comissários fazem questão de se divertir junto - seja cantando, dançando e bebendo (com moderação) – na tentativa de trazer um atendimento diferenciado e exclusivo. Alguém pode até pensar que essa é alguma novidade de uma sala vip do aeroporto, mas o embarque, na verdade, é logo ali, em Cajazeiras.

Especializados em carne suína e com caneca de chopp (300 ml) a R$ 3,49 às terças-feiras, o gastrobar temático Check-in (@checkingastrobar) chama atenção não só pelo conceito, mas, principalmente, pelas promoções. Afinal, o comandante garante: quem tirar a maior nota do karaokê até as 22h, nas quartas-feiras, não paga a sua parte na conta.

“Eu, minha esposa Luana e meu sogro Amaury (que também são sócios do bar) gostamos muito de viajar e em cada viagem íamos buscando inspirações. A primeira delas veio de imediato com os comissários de voo: as vestimentas, o jeito elegante de atender, a precisão da operação. Desde então, todos comentam a respeito do nosso jeito diferente de atender”, afirma o comandante e um dos sócios do bar, Luiz Cordeiro.

As promoções aumentaram em 50% o faturamento da casa, principalmente, como uma alternativa de gerar receita em dias de menor movimento. Incremento que chegou a cerca R$ 4,5 mil, na terça-feira, noite que as vendas ficavam em R$ 300. Já na quarta-feira, o ganho por dia dobrou, chegando a algo em torno de R$ 6 mil.

“Desde a primeira edição da Terça do Chopp Eisenbahn as terças são um sucesso, sempre com casa cheia. Tem dias que há fila de espera. Já o karaokê conquistou um público fiel todas as quartas. Os clientes aguardam até o horário para saberem o resultado e, com isso, consomem mais”.

Cordeiro acrescenta que desde o começo não queria que o Check-in fosse só mais um bar na cidade. “Até agora, a maior nota no karaokê foi 91, quando um cliente cantou o clássico de Elis Regina, 'Como Nossos Pais', o que garantiu um abatimento de R$ 95 na conta. Não queríamos ser apenas um boteco qualquer, mas sim o mais alegre e divertido e com o chopp mais barato, afinal, quando você sai de casa para beber, você quer se divertir. Vamos fazer o que ninguém faz”, destaca.

Só para se ter uma ideia de como essas ações deram um ‘up’ e tanto na rotatividade do bar, na terça-feira, por exemplo, antes, apenas uma mesa ficava ocupada a noite toda.

“Agora, tem terça-feira que não conseguimos atender a todos. Já chegou um cliente aqui que bebeu 19 canecas de chopp e pagou apenas R$ 66,31. Saiu trocando as pernas, mas amigos servem para isso (risos). Os clientes, além de vir em grupos maiores, ficam até o horário limite da promoção”.



Sobre o cardápio, o comandante diz que há uma carta com mais de 30 opções de drinks – inclusive, criações da casa. O prato preferido é a costela suína, que custa entre R$ 69 (500g) e R$ 119 (1kg). “É o nosso carro-chefe. É uma costela grill marinada por 72 horas e depois cozida lentamente, não vai ao forno nem na brasa (geralmente se vende assim por aí), finalizada com barbecue e acompanhada de batata rústica mais molho chutney de manga. Também vale a pena experimentar nosso quibe de bacon (R$28), a coxinha de pernil (R$ 28), além do sanduíche de costela com queijo (R$ 29) e a pancetta suína com molho de goiabada com cachaça (R$28)”, sugere.

A falta de restaurantes especializados em carne suína foi um fator determinante para que o Check-in apostasse nessa linha. “Contamos muito com a ajuda do chef Chuca Cardoso, um doce de pessoa com uma experiência incrível de mais de 40 anos de cozinha e abertura de mais de 100 restaurantes. A carne suína é muito melhor que a bovina em relação à vitaminas, minerais, aminoácidos e teor de gordura. É uma carne saudável e dá para comer sem riscos, pois nos preocupamos muito com a qualidade do fornecedor”, ressalta.

Embarque imediato

O comandante Cordeiro conta ainda que antes do Check-in, ele já tinha o costume de organizar festas entre os amigos. “Já fizemos bate-volta para festas no interior. Também já tive financeira, uma franquia de Açaí, mas nosso projeto de ter um bar diferente era um desejo que foi sendo construído aos poucos. As pessoas não saem mais de casa só para ir beber, jogar conversa fora. Elas saem em busca de algo que realmente vale a pena, seja pela comida, bebida ou ambiente. Tudo isso fez com que a gente aperfeiçoasse nossas ideias quanto ao conceito do bar”.

No início, o maior desafio foi provar que nem todo bar e restaurante precisa estar na Orla, Barra ou no Rio Vermelho para mostrar que é bom. “Por estarmos em Cajazeiras, muita gente julgou: 'Ah, legal, mas é em Cajazeiras'. Então, nosso trabalho foi quebrar esse preconceito de que para oferecer qualidade e uma nova experiência não precisa estar nesses lugares. Hoje mais de 60% dos nossos clientes são de fora de Cajazeiras”, pontua.

O bar se prepara no momento para mais uma promoção: o bingo do Check-in. A partir de maio, todas às quintas-feiras, o viajante vai poder comprar a cartela por um valor simbólico e concorrer a de três a cinco prêmios. “Os prêmios serão oferecidos por parceiros que queiram divulgar sua marca ou serviço e pelo próprio Check-in. Já estamos estudando também a operação de uma segunda unidade, pois muitos clientes pedem uma unidade mais próxima do centro da cidade. Porém, faremos tudo com muita calma”, completa.





O SEGREDO DO CHECK-IN

. Entender para atender Esteja disposto a entender as necessidades do seu cliente e oferecer o melhor produto e serviço.

. Valorize quem trabalha com você Cuide dos seus colaboradores e tenha uma equipe que te represente.

. Na hora de pensar em promoções, pesquise bastante Fique sempre antenado em todas as novidades que surgem no ramo de bar e restaurante, filtrando o que é possível adaptar ou não para o seu negócio.





QUEM SÃO

Luiz Cordeiro, Luana Faria e Amaury Faria são sócios e criadores do Check-in Gastrobar, localizado no bairro de Cajazeiras.