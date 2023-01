Conheça o Cordino, primeiro adversário do Vitória em 2023

O primeiro jogo do Vitória na temporada 2023 será contra um adversário praticamente desconhecido da torcida rubro-negra até aqui. Maior campeão da Copa do Nordeste, com quatro títulos, ao lado do Bahia, o Leão vai enfrentar um rival que nunca disputou a fase principal do regional. Quem é o Cordino? O CORREIO apresenta a equipe do Maranhão que vai visitar o Barradão no jogo das 19h30 de quinta-feira (5).

Fundado em 8 de março de 2010, há apenas 12 anos, o Onça da Barra, como é conhecido, representa a cidade de Barra do Corda, no Maranhão, que fica localizada a 400 quilômetros da capital São Luís. É lá que fica o estádio Leandro Cláudio da Silva, apelidado de Leandrão, onde o Cordino manda seus jogos. A praça esportiva tem capacidade para receber 1,4 mil torcedores.

Integrante da Copa do Brasil e Série D do Brasileiro de 2023, o Cordino conquistou a vaga na fase eliminatória da Copa do Nordeste com o vice-campeonato do Maranhense em 2022, após perder a taça para o Sampaio Corrêa.

Essa é apenas a segunda vez que o Cordino disputa a fase preliminar do Nordestão. A primeira foi em 2018, quando foi eliminado pelo Treze, da Paraíba, após empate em 1x1 e derrota por 1x0. Diante do Vitória, o Onça da Barra tem mais uma chance de escrever um capítulo inédito em sua história. Quem avançar, encara no dia 8 o vencedor de Jacuipense x Altos para decidir a vaga na fase de grupos do torneio regional.

A pré-temporada do Cordino foi iniciada em 5 de dezembro, mas o técnico Marcinho Guerreiro não terá à sua disposição alguns jogadores considerados titulares. O clube não conseguiu regularizar a tempo os atacantes Kaká, Casagrande e Alan Maia.

O Cordino deve ir a campo contra o Vitória com: Dida, Everton, Rony, Gilmar e Eric; Diego Teles, Recife, Chaverinho e Felipinho; Ullisses e Paulo Victor.