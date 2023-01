Conheça o Eco Ciclos, o sítio que traz a floresta para dentro da cidade

Um pedaço da floresta dentro da cidade, capaz de produzir alimentos e preservar o ambiente. Algo que ninguém precise ir muito longe para colocar a mão na terra ou simplesmente para ter uma vivência dessa vida rural. É assim que funciona o Eco Ciclos, sítio agroflorestal localizado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Ao longo de um terreno de cerca de 10 hectares, ficam mais de 200 espécies de plantas frutíferas, incluindo exóticas como a marangue, uma parente da jaca; jambos da Jamaica e Malásia, cardamomo e uma infinidade de tipos de banana. Fundado há 20 anos pelo biólogo Eric Gornick, foi a partir da pandemia da covid-19 que o sítio mais se conectou com seu propósito: criar um centro agroecológico de conhecimento não só para as pessoas aprenderem o que é uma agrofloresta - ou seja, um sistema de produção que imita a natureza - mas como trabalhar com essas culturas.

"É esse significado que eu quero trazer para o espaço, muito mais do que simplesmente vir aqui e aprender a fazer compostagem. Não é essa a minha ideia. Também não é negar a tecnologia e virar 'roots' na floresta, mas entender a relação dos dois e como a gente pode viver melhor respeitando quem estava aqui antes da gente", diz Gornick. Roots, no inglês, significa literalmente 'raízes', mas a expressão virou uma forma de se referir a pessoas que vivem de forma mais calma e ligadas à natureza.

Antes de 2020, o espaço servia mais como uma casa de veraneio para Eric e sua esposa, Ana Paula, com quem toca o local. No entanto, naquele ano, com os coronavírus, eles decidiram se mudar de vez para lá. Aos poucos, amigos começaram a se oferecer para trabalhos voluntários, também com o desejo da rotina urbana por um tempo.

Foi assim que ele decidiu cadastrar o espaço em plataformas como o Worldpackers, que conecta espaços de voluntariado com pessoas interessadas em todo o mundo. Agora, cerca de 150 alunos e voluntários passam por ali para cursos e programas por ano. Os participantes são majoritariamente brasileiros, mas ele estima que cerca de 30% sejam estrangeiros.

"A gente recebe pessoas que chegam e acham uma maravilha, que descobrem que querem isso e têm todos os objetivos para começar. Mas também teve quem chegou aqui e percebeu que não é isso que quer, de acordar cedo e cavar buraco. Ajuda também a trazer para a realidade um pouco da fantasia que se cria sobre isso, de que 'vou plantar, vai nascer e vou viver da agricultura", pondera o biólogo.

Início

A ideia para o Eco Ciclos veio depois que Eric, formado em Biologia, continuou estudando sobre plantas e as relações com os humanos. Chegou a pensar em desenvolver um projeto na Amazônia, ao lado do padrinho, mas acabou retornando à Bahia. A distância e a dificuldade de conexão, na época, tornaram o projeto inviável.

Também pensou em Itacaré, no Sul do estado, até encontrar um terreno à venda em Camaçari. “O acesso era péssimo, não tinha nada asfaltado, não tinha água, recolhimento de lixo, a insegurança era muito grande. Mas eu senti que aqui ia ser o lugar”, lembra.

Eric já via, ali, a possibilidade de expansão nos anos seguintes - o que acabou acontecendo. Além disso, pesou o fato de que, estando tão perto de Salvador, conseguiria envolver mais pessoas, inclusive antigos colegas de faculdade, pesquisadores e turistas de fora.

Hoje, a paisagem é diferente não só pela infraestrutura. Desde o começo, eles fizeram o plantio de mais de 200 espécies. Nas visitas guiadas, recebem desde pessoas que querem apenas conhecer ou comprar alguma muda de agrofloresta.

Cada visitante pode ver diferentes estágios agroflorestais no mesmo espaço. A cada 50 ou 100 metros de distância, pode encontrar um novo aprendizado.

“Você percorre o terreno e vou explicando como foi feito, como tudo foi construído e quais são os próximos passos. Mas o dia a dia para quem está vindo como voluntário é um pouco diferente”, adianta Gornick.

Os programas para voluntários duram de uma a cinco semanas. O foco das atividades vai depender da necessidade de cada mês - em alguns, pode ser a época de aprender sobre manejo, técnicas de corte, seleção de plantas. Em outros, pode ser sobre o cultivo.

A cadelinha Sheela também faz companhia aos visitantes do sítio (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Experiência

Entre os voluntários, há desde quem nunca teve experiência com a terra quanto quem já tinha vivência de agrofloresta, mas queria aprender mais com as técnicas ensinadas no sítio. No caso do voluntariado, as pessoas trabalham em atividades no Eco Ciclos em troca de hospedagem e alimentação. Em geral, as pessoas pagam apenas uma taxa à plataforma pela qual chegaram.

Natural de Florianópolis (SC), a administradora Emanuella Machado, 26 anos, atuava como diretora administrativa em uma ong que trabalhava com regeneração de florestas. Apesar disso, não tinha tanta prática com o tema. Além disso, ela já fazia parte de um projeto de compostagem na comunidade Morro do Quilombo, onde mora. Foi assim que o desejo de trabalhar com agrofloresta fez com que a vaga disponível para o sítio no Worldpackers logo chamasse sua atenção.

Em setembro de 2021, ela aportou na Bahia para ficar 17 dias como voluntária na produção de conteúdo para o TikTok.

Emanuella veio de Santa Catarina e passou 17 dias como voluntária (Foto: Acervo pessoal)

"Era muito organizado. A gente acordava e eles tinham um café da manhã repleto de frutas, uma alimentação bem balanceada. Eu cumpria as horas de trabalho e variava muito", conta.

Ainda que suas atividades fossem relacionadas à produção de conteúdo, Emanuella conta que pediu para aprender mais sobre agrofloresta e do manuseio de ferramentas, participou da hora e teve experiências sensoriais. "Experimentei várias coisas pela primeira vez: biribiri, caju orgânico, várias espécies de pimenta e de banana que eu não conhecia, folha de stevia, mamão vietnamita e cacau, que não é muito comum na minha região".

Já o período de voluntariado da estudante Gabriela Andrade, 23, foi focado em tarefas de interação com a terra, a exemplo de plantio, poda, manejo, estudo de solos, preparação dos solos, limpeza de canteiros e adubagem. Natural de Belo Horizonte (MG), ela passou parte do mês de setembro do ano passado no sítio.

"A experiência foi extremamente engrandecedora", afirma. Um dos aspectos que ela destaca é que, no sítio, conseguiu ver de perto como funciona o conceito de restauração ambiental. "Pude acompanhar e participar da rotina de trabalho diário, firme e constante em prol da conservação do solo, da floresta e da fauna. Um trabalho extremamente nobre, que mostra o quanto podemos oferecer às matas, assim como elas a nós. Essa percepção foi o que mais me marcou", acrescenta.

As atividades eram similares às que o técnico em edificações Rodrigo Bloss, 35, desenvolveu quando teve sua própria vivência no Eco Ciclos. Gaúcho de Novo Hamburgo, ele estava viajando pela Bahia e buscava uma experiência com agrofloresta, que tinha tido um primeiro contato na Chapada Diamantina.

Rodrigo buscava uma experiência com agrofloresta (Foto: Acervo pessoal)

Assim, passou duas semanas no Eco Ciclos em agosto de 2021, como ajudante de agrofloresta.

"Foi muito bom, porque Eric tem muito conhecimento e estava sempre dando explicações. Na época, eu estava iniciando uma plantação de banana na minha casa e ele me ajudou a fazer a compra, me deu todo o amparo. Foi importante ter esse conhecimento de agrofloresta na prática".

Cursos

De acordo com Eric Gornick, um projeto agroflorestal acaba por afetar as cidades ao melhorar recursos hídricos da região, uma vez que ajuda na retenção e manutenção dos ciclos das águas, além de ajudar na biodiversidade.

“O que a gente ganha estando próximo da cidade é o número de pessoas que pode ter acesso a esse projeto, assim como o número de consumidores que virá a consumir produtos produzidos aqui”.

A proximidade com o projeto já levou o hoteleiro belga Michel Stampaert a participar de dois cursos no sítio. Morando em Salvador desde 1999, ele fez um primeiro treinamento de introdução de agrofloresta, em 2021, e outro de montagem de caixa para hortaliças no ano passado.

Michel costuma trabalhar no jardim do sítio onde mora, no Cassange, como lazer. No entanto, como o solo é muito arenoso, o cultivo era difícil. "Tinha interesse em melhorar o solo sem uso de agrotóxicos", conta.

Michel (no centro) participou de dois cursos no Eco Ciclos (Foto: Acervo pessoal)

Nos cursos, passou pela teoria e pela prática, inclusive o plantio de uma seleção de plantas rasteiras. Acho que o mais marcante foi o resultado e também encontrar pessoas com a mesma paixão ou ocupação. A grande maioria vive em pequenos apartamentos. Entre os vizinhos, poucos têm interesse em plantar", conta ele, que atua no Centro Histórico.