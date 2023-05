Conheça o Guarany, novo restaurante com vista para Baía de Todos os Santos

Resgatando a história do prédio onde está o Cine Metha - Glauber Rocha atualmente, em frente à Praça Castro Alves, os empresários Rafael Casqueiro, Tato Rodrigues, Kim Nery, Filipe Ratz e o chef Pedro Meireles inauguram, no próximo dia 1º de junho, o Restaurante Guarany. Muito mais do que uma homenagem ao nome original do edifício onde funcionará, a escolha dos sócios representa a valorização da cultura e da região de Salvador.



Com uma das mais belas vistas da cidade para a Baía de Todos os Santos, o Guarany, que tem projeto das arquitetas Marinha Cunha e Monique Cardim, terá sua cozinha liderada por Pedro Meireles, que tem passagem, entre outros, pelo premiado Restaurante Manga, no Rio Vermelho, em Salvador, e pelo 2 estrelas Michelin Atera, em Nova York, onde o chef ganhou o aprendizado sobre a "cozinha do mundo em um só lugar".

Na sua jornada, Pedro aprendeu a valorizar o tratamento ao produto escolhido, dos vegetais e raízes aos grãos e, principalmente, às ervas. E, para o Guarany, que será um restaurante de cozinha autoral, ele espera trazer essa proposta de enaltecer os ingredientes em seu auge, com refinamento, e respeitando a essência de cada um, sem excesso de temperos e outros truques.

Como um grande entusiasta da "comida boa por ser boa", o chef não se prende a preciosismos e pensa em uma gastronomia que se atualiza constantemente, aguardando o melhor momento de cada insumo. “Se eu achei um rabanete bonito, vou botar alguma coisa no menu com rabanete. Quando estivermos em época de milho, de sarnambi, de caju, seriguela… vamos brincar com esses ingredientes tão característicos daqui", contextualiza Pedro.

A ideia, de acordo com ele, é respeitar sempre e cada vez mais a cozinha de origem, buscando proporcionar aos clientes uma viagem de vanguarda pelos sabores do Brasil com essência global. No menu, o chef utilizará, em alguns momentos, técnicas de cozinhas internacionais, da mexicana à japonesa, mais uma vez reforçando o cuidado com o insumo e a busca pela sua valorização.

"Minha intenção é expressar toda a Bahia, trazendo sabores que são conhecidos e trazem memórias, desde uma sobremesa de tapioca que remete à minha avó Isabel, do Recôncavo, a sabores do São Francisco, na minha infância em Juazeiro", conta Pedro, ao apontar que o Guarany vai trazer a essência brasileira de gastronomia afetiva, mas de maneira moderna.



O restaurante Guarany inova também com a proposta de valorizar a experiência com a comida e o momento de compartilhá-la no restaurante. "Vamos trazer um modelo de menu com tapas e pratos compartilháveis, em vez de apenas individuais, criando na mesa de cada cliente uma experiência única e compartilhada por todos que estão sentados", promete o chef.



O restaurante Guarany, inicialmente, funcionará em soft opening, exclusivamente para convidados, a partir de 1º de junho, das quartas aos sábados, das 19h às 23h. Mais detalhes no instagram @guaranyrestaurante.

