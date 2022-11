Conheça o luxuoso hotel que vai hospedar o Brasil no Catar

A Seleção Brasileira desembarca no Catar neste sábado (19) e já tem um destino certo: o Westin Doha Hotel & Spa, o luxuoso hotel que abrigará o elenco canarinho durante toda a estadia da Copa do Mundo. A CBF anunciou o local escolhido em março deste ano, após meses de negociação e avaliação de outros espaços.

A rede Westin tem hotéis espalhados por todos os continentes, incluindo um Porto de Galinhas, litoral de Pernambuco. O hotel é cinco estrelas e tem como principal objetivo dar privacidade aos atletas. Uma ala exclusiva foi separada para os jogadores brasileiros, que ocuparão 200 dos 264 quartos disponíveis.

Os atletas pouco terão contato com o restante do hotel, apenas em algumas áreas comuns. Uma dessas áreas comuns de luxo do Westin Doha é uma praia privativa, aberta apenas para os hóspedes. O hotel ainda oferece uma piscina de ondas artificial, academia 24h, serviços de spa e três restaurantes com diferentes culinárias.

Veja fotos do hotel ao fim da matéria.

O quarto dos atletas também foi pensado na privacidade, já que cada um dos 26 convocados terá seu próprio quarto, que tem cerca de 50 m2. Entre as 17 opções analisadas pela CBF e pela comissão técnica de Tite, a escolha do Westin se deu pela boa localização na capital Doha.

O hotel de luxo fica no centro da cidade e a apenas 3km do Centro de Treinamento do Brasil. O local escolhido foi o Estádio Grand Hamad, que é usado normalmente pelo clube local Al Arabi. Segundo divulgou a confederação, são apenas quatro minutos de distância até o local dos treinos.

Em relação aos estádios, o Brasil também estará bem localizado em relação aos estádios que irá atuar na primeira fase da Copa. Serão duas partidas no Lusail Stadium, que fica a 17km do Westin Hotel & Spa, enquanto o Estádio 974 fica a 10km de distância.

Para efeito de comparação, o hotel escolhido pela Alemanha, que fica no norte do Catar, fica a 1h do centro do Doha, onde está o Brasil. A ideia é que a seleção não se deslocasse tanto durante os dias de jogos e para o Centro de Treinamento.