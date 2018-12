Conheça o maior cruzeiro que já passou pelo Brasil

Com 323 metros de comprimento, 73 de altura e 20 andares, o MSC Seaview - o maior navio de cruzeiros francês - desembarcou neste domingo (2) em Salvador, trazendo 5.300 passageiros. A estrutura impressiona: o cruzeiro conta com a maior tirolesa dos oceanos, 5 piscinas, toboágua, parque aquático infantil, passarelas com piso de vidro - com destaque para a Ponte dos Suspiros, que fica elevada a incríveis 40 metros do mar, além de academia, teatro e cinema.

(Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Com capacidade para 5,3 mil tripulantes, o transatlântico saiu da Itália com direção ao Brasil, e a capital baiana foi o lugar da primeira parada do gigante em território nacional. Por ser a estreia do navio em águas soteropolitanas, a gerência da embarcação realizou o evento conhecido como “Troca de Placas”, no qual o comandante concede a lideranças locais uma espécie de agradecimento e reconhecimento pela estrutura capaz de receber uma embarcação no porte do Seaview.

“Pra nós, é uma grande satisfação e grande honra trazer esse navio para as águas brasileiras”, afirma Márcia Leite, diretora de operações da MSC.

Tirolesa do MSC View é a maior dos mares (Foto: Vinícius Nascimento/CORREIO)

Para o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Cláudio Tinoco, a chegada do navio representa um marco na cidade, que, neste Verão, receberá um total de 47 desembarques de cruzeiro. Só em Salvador, a expectativa é que 140 mil turistas desembarquem no Porto de Salvador, deixando na cidade cerca de R$ 72 milhões durante a alta estação.

“Quando uma embarcação desse tipo é produzida, existe toda uma análise de mercado em torno do produto. Escolher o Brasil e especificamente Salvador como o primeiro ponto do país, quer dizer que a cidade oferece atrativos e estrutura para todos aproveitarem”, explica Tinoco.

Segundo a MSC, quem pretende conhecer o Seaview neste Verão precisa desembolsar entre R$ 2.400 e R$ 36.000 reais por um pacote de sete dias a bordo em território nacional. O preço inclui 5 refeições diárias, hospedagem em cabine dupla e acesso à maioria dos benefícios do transatlântico como academia, piscinas e festas.

Para o público que busca privacidade e um serviço ainda mais personalizado, o gigante tem um espaço ainda maior para o MSC Yacht Club, produto de luxo da MSC Cruzeiros, que proporciona, entre outras regalias, mordomo 24 horas, piscina, solário e restaurantes privativos, concierge 24 horas, pacote all inclusive de bebidas e acesso ao SPA. Esse tipo de experiência custa R$ 36 mil, sem as taxas, por um período de 7 dias no navio.

(Foto: Vinícius Nascimento/ CORREIO)

Até março de 2019, o MSC Seaview terá embarques nos portos de Santos e Salvador e realizará roteiros de seis e sete noites com escalas alternadas em Ilhabela, Búzios, Ilha Grande e Ilhéus, minicruzeiros de três e quatro noites, pelo Sul e Sudeste, com escalas alternadas em Porto Belo, Balneário Camboriú, Ilhabela, Ilha Grande e Búzios. Segundo Cláudio Tinoco, neste mesmo período, o navio passa por Salvador em 10 ocasiões.

Antes de chegar até Salvador, o luxuoso navio passou por cidades europeias como Gênova, onde iniciou sua jornada, e Marselha, cidade da costa francesa.

Segundo a Secretaria de Turismo do Estado, cerca de 240 mil passageiros vão desembarcar na Bahia vindo de transatlânticos. Os destinos são Salvador e Ilhéus. O número representa crescimento de 7,5% em relação ao mesmo período da temporada anterior, que vai de novembro a abril. Durante o Verão, a expectativa é que a Bahia receba seis milhões de turistas, número que representa um crescimento de cerca de 8%.

“Nesse período de temporada de cruzeiros, serão cerca de cinco a oito mil passageiros que irão desembarcar na Bahia semanalmente. São visitantes que incrementam a nossa economia e para recebê-los estamos melhorando a oferta de serviços e reforçando a Segurança Pública para que possam aproveitar o que a cidade tem a oferecer”, destacou o secretário José Alves.

* Com supervisão da editora Mariana Rios