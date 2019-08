Conheça o MG4, novos estúdios da Globo que usam a tecnologia a favor do audiovisual

Quem acompanhou a programação da TV Globo na semana passada deve ter visto que a emissora inaugurou três novos estúdios que transformaram o antigo Projac no maior complexo de produção de conteúdo da América Latina. O novo espaço, batizado de MG4 (Módulo de Gravação 4), chama atenção pelo tamanho, mas também pelas soluções tecnológicas e de sustentabilidade empregadas.

Cada estúdio tem 1,5 mil metros quadrados e é equipado com aparelhos 4K e 4K HDR – High Dynamic Range, que aumentam o nível de detalhes e cores; são quatro vezes mais resolução que a qualidade atual, que é full HD. Câmeras e microfones não terão fios, tudo será conectado via wi-fi, o que acaba com os contratempos causados por imensos cabos atravessando o estúdio.

É assim que, segundo a emissora, a tecnologia se coloca a favor da dramaturgia, ampliando os recursos artísticos para a criação, direção e fotografia das novelas e séries. Com cenários fixos, os módulos de gravação têm sets cenográficos integrados, imprimindo maior realidade para as produções. Dois dos três novos estúdios poderão ser integrados, permitindo a realização de planos-sequência, que poderão ser finalizados na área externa do MG4, permitindo cenas ainda mais realistas. Também será possível a gravação contínua a partir de dois fossos cênicos.



Prédio supermoderno: Arquitetura inteligente e sustentabilidade caminharam juntas no novo projeto (Foto: Divulgação/ TV Globo)

Os novos padrões de tecnologia prometem maior flexibilidade para a produção de conteúdo da emissora, aproximando-a da qualidade das grandes produções internacionais. Todo o investimento custou cerca de 200 milhões e durou cinco anos, entre pesquisa e construção.

As cifras milionárias envolvendo a montagem do estúdio e a promessa de aumento da produtividade de séries, filmes e novelas em 50%, se devem ao fato de o MG4 reunir o que há de mais moderno em tecnologia. "Não sabemos ao certo a configuração exata que a nossa indústria terá no futuro, mas sabemos que continuaremos a fazer parte dessa indústria e que continuaremos a sonhar esse futuro", disse Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, durante a inauguração dos estúdios na última quinta-feira (8).

Em um complexo que já conta com produção média anual de cerca de 3 mil horas de entretenimento, os estúdios possibilitarão à Globo ampliar ainda mais a capacidade e a flexibilidade das produções. Diretor de Teledramaturgia, Silvio de Abreu diz que com a expertise adquirida até então, a Globo já pode planejar novelas a longo prazo. Ele diz ter uma planificação até 2023.

"Onde alguns veem uma enorme sala equipada com o que há de mais avançado em tecnologia, eu vejo as obras que vamos produzir aqui. Novelas, séries, histórias vivas que vamos lançar a partir daqui para encantar o mundo e levar o talento brasileiro, a cultura brasileira, a conquistar ainda mais o mundo", comentou Carlos Henrique Schroder, diretor-geral da Globo.

A primeira produção a ser gravada nos novos estúdios será a próxima novela das 21h, Amor de Mãe, que tem autoria da baiana Manuela Dias e direção artística de José Luiz Villamarim. A previsão é que as gravações no local sejam iniciadas em outubro, e a novela vá ao ar em novembro, substituindo A Dona do Pedaço.

Adriana Esteves, Regina Casé e Taís Araújo protagonizam próxima novela das 21h, Amor de Mãe (Foto: Divulgação/ TV Globo)

“Nosso interesse é contar histórias que mobilizem afetos. Acordo todos os dias querendo mudar o mundo, e mudar o mundo não é algo grande, é pequeno, fazendo um pouco ali, um pouco aqui. Não quero que as pessoas concordem com o que está sendo dito, mas quero que elas conversem sobre aquilo, que aquilo vire assunto, mobilize as pessoas”, disse Manuela Dias sobre a nova produção. Amor de Mãe terá 155 capítulos. Se não houver nenhuma mudança no planejamento, fechará sua trajetória em meados de maio do ano que vem. Em seu lugar, está prevista uma trama escrita por Lícia Manzo.

“A vida sem imaginação não basta. Tudo o que aqui foi realizado é feito por pessoas e para pessoas. O MG4 abre uma nova era para todos nós que vivemos da nossa arte, da nossa fé e da nossa esperança. Um brinde ao nosso trabalho, à nossa arte, à nossa cultura, ao nosso atendimento social” - Fernanda Montenegro

(Foto: Reprodução)

Os Estúdios Globo em números

• Área total do complexo: 1,73 milhão de metros quadrados

• Área total construída do complexo, após os novos estúdios: 192 mil m²

• 13 estúdios de gravação totalizando 12,5 mil metros quadrados

• Até 15 mil pessoas circulando por dia

Sobre o MG4

• 3 novos estúdios, de 1.500 m² cada um, totalizando 4.500 m² de área últil

• 26 mil m² de área construída.

• Gleba cenográfica (área externa para gravação integrada) de 4mil m²

• Portas acústicas de 8X6m

• Projeto de 5 anos

• Média de 500 profissionais envolvidos por mês

• 700 empregos diretos gerados durante o período das obras

• 14 mil novas mudas replantadas

• 2 fossos de 70m² cada

• Usina solar de 4.500 m² e geração de 1,05 MM KW no primeiro ano

*A repórter viajou ao Rio de Janeiro à convite da emissora