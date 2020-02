Conheça o 'Neymar colombiano', que preocupa a seleção brasileira

O Pré-Olímpico terá uma nova fase começando nesta segunda-feira (3) - o quadrangular final. Nesta etapa, quatro equipes se enfrentam, com as duas melhores colocadas se classificando aos Jogos de Tóquio-2020. A primeira missão do Brasil é contra a Colômbia, anfitriã do torneio, a partir das 22h30. E um destaque da rival anda preocupando a seleção sub-23: Jorge Carrascal.

Com facilidade nos dribles, personalidade forte e faro de artilheiro - só no Pré-Olímpico, anotou três gols em quatro jogos -, o jogador ficou conhecido nas bandas de lá como o 'Neymar colombiano'. Ao apelido, ajuda também a criatividade para penteados exóticos, muitas vezes com cabelos descoloridos - assim como o camisa 10 brasileiro.

Carrascal nasceu e foi criado em uma região pobre de Cartagena e vem de uma família apaixonada por futebol. Tanto é que o irmão mais novo do atleta chama-se Romário, homenagem ao tetracampeão mundial pela Seleção do Brasil.

Atualmente, Carrascal, de 21 anos, está no River Plate - mas já rodou bastante no futebol. Começou a carreira no Millonarios, da Colômbia, onde estreou no profissional com 16 anos. Quando fez 18, foi para o Sevilla, da Espanha. Depois, acabou emprestado ao Karpaty Lviv, da Ucrânia. Até chegar no clube argentino no ano passado.

No River, porém, o meia-atacante ainda não se firmou, tendo feito 15 jogos e marcado dois gols. Ainda assim, é constantemente elogiado pela imprensa colombiana. E, com seus números e desempenho no Pré-Olímpico, impressionou até o técnico do Brasil sub-23, André Jardine.

"A Colômbia é uma equipe muito forte fisicamente e taticamente muito bem arrumada. Tem um jogador do meio para frente espetacular, o camisa 8, Carrascal. É espetacular. Muito forte", disse Jardine. Além da anfitriã e do Brasil, estão no quadrangular final do torneio Argentina e Uruguai.