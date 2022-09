Conheça o novo namorado de Jéssica Senra

A fila andou e, quase um ano após terminar com o advogado Daniel Keller, a jornalista Jéssica Senra apareceu com um novo amor. Trata-se de Yuri Smarcevscki, proprietário do restaurante Saveiro, que fica localizado no Comércio, em Salvador.

A apresentadora do Bahia Meio Dia, da Rede Bahia, escreveu uma declaração romântica em seu Instagram no início da tarde deste domingo (4), mostrando que está bastante apaixonada e feliz. “E eu que pensava que não ia me apaixonar nunca mais na vida…”, legendou as fotos que publicou.

Yuri é da mesma família de Ivan Smarcevscki, arquiteto renomado que assinou diversos empreendimentos de Salvador, como o Porto Trapiche, na Contorno, Wall Street Empresarial, na Paralela. Além disso, o novo namorado de Jessica também faz parte do restaurante Yacht Club da Bahia, localizado na Ladeira da Barra.

Término com Daniel Keller

Os dois assumiram o relacionamento em outubro de 2018. Daniel é advogado criminalista e ficou conhecido por defender a família dos irmãos Emanuel e Emanuele Dias, que foram mortos em um acidente na região de Ondina, pela médica Kátia Vargas.

O namoro durou até outubro de 2021. Depois do fim do romance, um possível affair entre Jessica Senra e o músico Manno Góes tomou conta das redes sociais. Apesar dos boatos, ambos não assumiram que estava rolando algo e a suposta fofoca desapareceu.