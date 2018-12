Conheça o projeto AYABASS das cantoras Larissa Luz, Luedji Luna e Xênia França

Para celebrar o poder das mulheres negras na música baiana, as cantoras Larissa Luz, Luedji Luna e Xênia França uniram suas vozes no projeto inédito AYABASS. O nome que faz reverência ao termo yorubá Ayabas, significa mãe rainha e designa as orixás femininas. O projeto será apresentado ao público durante a programação do Festival Sangue Novo, no dia 26 de janeiro, a partir das 16h, no Porto Salvador.

As representantes da nova música baiana ganharam espaço no cenário nacional com um discurso que abarca o empoderamento feminino negro. O projeto é inspirado nas raízes ancestrais das artistas, onde cada uma traz o arquétipo de uma yabá: Yansã, Oxum e Yemanjá, escolhidas para a narrativa. O trio potente chega com uma banda composta por mulheres negras e trazem repertório com releituras contemporâneas de músicas de cantoras como Marcia Short, Alobened, Margareth Menezes, Virgínia Rodrigues, Patrícia, Ilê Ayê e canções autorais do repertório de cada artista, em versões especiais e duetos inéditos.

O projeto tem como principal objetivo reverenciar o poder das cantoras negras da Bahia e trazer à tona o papel delas dentro da construção de uma cena musical que sempre esteve batendo de frente com o racismo estrutural. Com timbres modernos e beats dançantes produzidos pelo guitarrista Ênio e tem a direção artística e musical de Larissa. O projeto firma um grande encontro entre cantoras, que vem cada vez mais conquistando espaço e mostrando uma nova perspectiva da posição da música baiana no mundo.

A terceira edição do Sangue Novo traz ainda no line up os shows de Otto, Baco Exu do Blues, BAYO, Duda Beat e Hiran e o festival tem curadoria do jornalista e crítico musical Hagamenon Brito e coordenação geral da produtora cultural Fernanda Bezerra. O Sangue Novo é realizado pela Maré Produções Culturais, com patrocínio da Budweiser, através do FAZCULTURA, do Governo do Estado da Bahia e apoio da GFM, Ibahia e CAIXA. O festival nasceu a partir do programa de rádio homônimo apresentado por Hagamenon Brito na rádio GFM, que por anos revelou artistas promissores da música brasileira, cujo trabalho ainda não estava inserido no mainstream. Os ingressos para Sangue Novo estão disponíveis para venda no Sympla.

Serviço

O que: Festival Sangue Novo

Quando: Dia 26 de janeiro, a partir das 16h

Onde: No Porto Salvador – Comércio

Ingressos à venda no SYMPLA (http://www.sympla.com.br) : R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia entrada)