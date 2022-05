Conheça o veneno de sapo usado por Mike Tyson que matou magnata russo

Um veneno de sapo usado pelo ex-lutador de boxe Mike Tyson é apontado como a causa mais provável para a morte de um magnata russo. Usado em rituais, o que é considerado por muitos como o alucinógeno mais poderoso do planeta pode ser responsável pela morte de Alexander Subbotin, divulgada ontem pelo canal Mash.

Alexander era ex-diretor da empresa de petróleo LukOil e foi encontrado morto com suspeita de que tenha realizado um ritual utilizando veneno de sapo com objetivo de "curar uma ressaca".

O sapo em questão é o Bufo alvarius, um anfíbio mexicano que passa metade da vida vivendo no subsolo e, quando ativo, libera substâncias psicoativas.

A droga e a morte

O alucinógeno 5-MeO-DMT, conhecido como bufo, contém DMT, sigla para dimetiltriptamina na composição, psicodélico presente na ayahuasca.

Utilizada em tratamentos para esquizofrenia, depressão e ansiedade em alguns locais, ainda não é usada para pacientes em geral, por requerer estudos mais aprofundados.

No caso do bilionário, Subbotin teria visitado um xamã para passar por um ritual de cura que já havia passado anteriormente. Nele, foi aberta uma pequena incisão na pele, onde foi adicionado o veneno para tratar sintoma de ressaca.

O canal de comunicação relatou o caso: "Ele veio mais uma vez para tratar a ressaca. De repente, ele começou a se sentir mal, com uma dor no coração. O xamã decidiu que não chamaria a ambulância, deu corvalol [uma espécie de sedativo] a ele e colocou o empresário para dormir no porão". O russo não resistiu.

Mike Tyson e o veneno

O ex-lutador alega já ter usado a substância 53 vezes, três vezes no mesmo dia, e só tem histórias boas para contar após o uso. Exceto por uma, quando Tyson quase morreu.

"Eu 'morri' durante minha primeira viagem. Mas, nas minhas viagens, tenho visto que a morte é bela. A vida e a morte precisam ser belas, mas a morte tem uma má reputação. O sapo me ensinou que não vou ficar aqui para sempre. Há uma data de validade", disse Tyson, em 2021, durante participação no "The Post at Wonderland", uma conferência em Miami dedicada a psicodélicos, microdoses e medicina.

Outro caso com a substância aconteceu em 2020, quando um ator pornô foi preso por auxiliar um fotógrafo a usar a droga, e o amigo morreu.

O ator Ignacio Jordá González, conhecido como Nacho Vidal, foi preso na Espanha, na investigação da morte de um fotógrafo, José Luis Abad. Segundo o El País, eles teriam participado de um ritual místico em Enguera, em julho de 2019, e teriam inalado vapores de veneno de sapo. Abad morreu na casa de Nacho.