Conheça os arquitetos e designers vencedores do Prêmio A|D  

Cinco escritórios de arquitetura e designers de interiores baianos foram os grandes vencedores da 7ª edição do Prêmio A|D, cujos resultados foram anunciados na quarta-feira (28). Seis ambientes assinados por eles alcançaram as maiores pontuações nas categorias em disputa. Concorreram ao prêmio os profissionais que expuseram suas obras na última edição do Anuário de Arquitetura e Decoração da Bahia – uma realização da MKT Consult.

Dolores Landeiro foi a grande vencedora do dia, levando os prêmios nas categorias dormitório e living integrado. O melhor banheiro deu a vitória a Marlon Gama enquanto que a melhor cozinha/copa foi assinada por Margareide Sampaio. Na categoria projeto de áreas externas, a vitória ficou com a dupla Mônica Daniela e Mila Loureiro. Marta Aroucha e Renata Salles levaram o prêmio pela concepção do melhor projeto comercial corporativo.

O evento, restrito a convidados, aconteceu na Innova Coworking, seguindo todos os protocolos de segurança por conta da pandemia. Os vencedores receberam como troféu um belíssimo prato assinado pelo artista plástico Elano Passos.

Avaliação Técnica

Todos os projetos foram avaliados por um júri acadêmico, que pontuou cada obra com base em um barema de avaliação composto por critérios técnicos e pesos preestabelecidos. Foram avaliados os itens criatividade cromática (15 pontos); iluminação (20); mobiliário (15); materiais e acabamento (15); registro fotográfico (10); inserção de obra de arte e antiguidade (10) e inovação (15), totalizando 100 pontos.

“Temos muito orgulho de em mais um ano poder destacar os melhores nomes da arquitetura baiana com a segurança de que essa escolha foi feita por um júri extremamente competente, relevante no mercado e antenado com as tendências contemporâneas da Arquitetura e do Design de Interiores”, afirma Thiago Araújo, diretor da MKT Consult.

Conheça mais sobre os projetos vencedores:

Dormitório (Dolores Landeiro)

Um quarto em estilo clássico, que nunca sai de moda. O uso de cores claras criou uma atmosfera com maior sensação de relaxamento. O mobiliário, lustre e abajur, assim como o uso de obras de arte deram o toque de sofisticação ao ambiente.

Banheiro/ Lavabo (Marlon Gama)

No lavabo vencedor, Marlon Gama buscou associar sofisticação com conforto. O destaque da área fica para o revestimento em Pau Ferro e para a cartela de cores usada, que traz elegância ao ambiente.

Cozinha/Copa (Margareide Sampaio)

O ambiente é composto por extensas bancadas em silestone, eletrodomésticos de alta tecnologia e um balcão ilha para pequenas refeições. O charme do ambiente está nos armários de marcenaria com um revestimento alegre e colorido, destacado pela iluminação.

Living integrado (Dolores Landeiro)

O ambiente foi criado para pessoas que gostam de receber amigos e familiares. A proposta foi de espaços integrados, proporcionando convívio com os convidados ao mesmo tempo que aconchego e requinte.

Projeto de Áreas Externas (Mônica Daniela/ Mila Loureiro)

A fluidez e integração dos ambientes interno e externo era uma premissa do projeto. A varanda proporciona vários layouts, a depender da ocasião, e um vidro permite o fechamento da área externa.

Projeto comercial/ corporativo (Marta Aroucha/ Renata Salles)

O projeto de um coworking, que seguiu as tendências mais contemporâneas da arquitetura nessa área, criando espaços de concentração, interação, colaboração e descompressão, valorizando a conexão entre as pessoas.

Reserva de Espaços para edição 2021/ 2022

Os arquitetos, designers de interiores e lojistas do segmento de Arquitetura e Decoração já podem garantir espaço na próxima edição do A|D que será lançado em dezembro deste ano e circulará durante todo o ano de 2022. O Anuário de Arquitetura e Decoração - A|D é a única publicação destinada a quem adquiriu um imóvel novo, junto às construtoras baianas e expõe o trabalho de profissionais e empresas do segmento com o objetivo de inspirar àqueles que vão construir, reformar e decorar seus imóveis, sejam eles residenciais ou comerciais. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail contato@mktconsult.com.br ou Whatsapp: 71 98165-9339.