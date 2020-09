Conheça os baianos autores do hit Meu Casal, que viralizou na internet

A internet é assim: vacilou vira meme, cancelamento e até música. O suposto comentário do cantor Vitão em uma postagem do ex-casal Luísa Sonza e Whindersson Nunes inspirou a música Meu Casal, composição dos baianos Juan e Rafael, num feat com o goiano Dom Vittor. Em menos de 24h o hit viralizou.

Os irmãos Juan e Rafael viajaram nesta terça-feira (15) para Goiânia para gravar a música em 'homenagem' à polêmica. O clipe será gravado na noite desta quarta-feira (16) no Restaurante Alabama, na capital de Goiás. O vídeo será lançado ainda esta semana no YouTube e a música estará disponível em todas as plataformas digitais. Confira um trecho da música abaixo.

Artistas como Marília Mendonça e Wesley Safadão, Léo Santana, Tierry e João Bosco & Gabriel procuraram os baianos para parabenizar. Após lançada, a música é uma aposta da dupla baiana.

A dupla Juan & Rafael é um dos destaques regionais do novo arrocha e tem composições interpretadas por grandes nomes nacionais como Jorge & Mateus, com a canção “Olhares sinceros”, Wesley Safadão com o hit “Casado, namorando, solteiro” e Tayrone com a música “Diarista”. A carreira dos músicos é gerenciada pela Warner Music Brasil.