Conheça os carros elétricos que vão chegar ao Brasil em 2023

Os veículos completamente elétricos fecharam 2022 com 8.458 unidades emplacadas no Brasil, o que representa 17% do total de eletrificados licenciados no ano. O crescimento foi de 197% em relação a 2021 (2.851), que havia avançado bastante em relação a 2020 (801). No total, já circulam 13.294 elétricos no país.

A categoria foi dominada pela Volvo, que teve 1.770 unidades licenciadas do XC40 e outros 584 emplacamentos do C40. Entre os modelos de acesso, o Caoa Chery iCar, que custa R$ 149.990, somou 785 unidades emplacadas, o Renault Kwid (R$ 146.990) teve 594 exemplares vendidos e o JAC E-JS1 (R$ 145.900), 610.

Outros destaques foram Audi e-tron, com 425 veículos, Mini Cooper S E, com 384 carros, e Nissan Leaf, com 347 unidades.

Para este ano, estão previstos muitos lançamentos. No entanto, não há expectativa de modelos mais acessíveis e, a Volvo, líder do segmento, só terá um novo produto, o EX90, na categoria em 2024.

De qualquer forma, 2023 será marcante para a Chevrolet, que terá mais dois modelos no portfólio, e pela estreia da Ford e da Kia nesse mercado. A seguir, confira oito veículos que vão estrear nos próximos meses.

Audi Q8 e-tron

Com o crescimento do portfólio de elétricos, a Audi precisou renomear o seu modelo pioneiro, que era chamado apenas de e-tron. O veículo agora é identificado como Q8 e-Tron, além disso ganhou uma leve atualização de estilo e baterias com maior autonomia.

Audi Q4 e-tron

A linha de elétricos da empresa do país será ampliada para aumentar a competividade no segmento, onde atua até agora apenas com um produto. O Q4 e-tron irá concorrer com o Volvo XC40 e BMW iX3. Já avaliei o SUV e você pode ler mais sobre ele clicando aqui.

BMW iX1

A BMW tem o maior catálogo de elétricos entre todas as marcas, considerando as premium e as generalistas. Para ampliar a oferta, um dos seus modelos mais vendidos ganhou uma configuração totalmente elétrica. Diferentemente do que acontece com as opções a combustão, que são produzidas em Santa Catarina, o X1 elétrico será importado e deverá chegar no segundo semestre.

Chevrolet Blazer EV

De acordo com a Chevrolet, o veículo vai ser ofertado em múltiplas configurações de acabamento e desempenho, incluindo uma com mais 530 quilômetros de autonomia estimada com carga máxima. Produzido no México, tem opções com tração dianteira, traseira ou integral (AWD). No entanto, a empresa ainda não revelou quais serão as versões oferecidas no Brasil.

Chevrolet Bolt EUV

Depois da renovação do Bolt EV, a empresa agendou para este ano a chegada da sua configuração maior. A sigla EUV remete a Electric Utility Vehicle, ou veículo utilitário elétrico, em português. Ele é maior em comprimento e na altura, além de um design com toques peculiares, mas segue o estilo do Bolt. O motor é o mesmo, rende 204 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, a autonomia (402 km) é menor por causa do peso extra.

Ford Mustang Mach-e

O SUV inspirado no Mustang será o primeiro automóvel elétrico da empresa disponível no Brasil. A Ford confirmou o veículo, mas ainda não revelou qual versão irá vender no Brasil. A expectativa é que seja a GT, que tem dois motores, o que proporciona tração integral. São 480 cv de potência e mais de 400 quilômetros de autonomia. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 3,8 segundos.

Kia EV6

Desde o lançamento da nova geração do Sportage, em julho, o importador da Kia para o Brasil confirmou que o EV6 irá desembarcar no país neste ano. No entanto, não especificou qual será a versão. Nos Estados Unidos, onde o crossover faz sucesso, as potências vão de 225 cv até 576 cv de potência. A autonomia, a depender da motorização, chega aos 500 quilômetros.

Renault Megane E-Tech

No lançamento comercial do Kwid elétrico, a Renault apresentou o Megane E-Tech, que será lançando neste ano. O crossover conta com um motor que rende 220 cv de potência e 30,6 kgfm de torque. A autonomia é de 450 km e, em um carregador DC rápido, é possível carregar a bateria o suficiente para rodar 100 km em apenas oito minutos.