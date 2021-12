Conheça os cinco livros finalistas da 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura

Os cinco finalistas da 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura foram anunciados na segunda-feira (13) pela Amazon e pelo Grupo Editorial Record. Estão na final "A Jurema: Sob o Céu do Sertão", de Eduardo Soares; "Virgínia Mordida", de Jeovanna Vieira; "Ciudad Augusta: Uma distopia latino-americana", de José Manoel Torres; "A filha primitiva", de Vanessa Passos; e "Xirê das Águas", da baiana Juciane Reis.

Os finalistas foram escolhidos entre mais de 2,4 mil obras inéditas que foram inscritas na premiação. Os critérios avaliados incluem originalidade, qualidade da escrita e viabilidade comercial da obra.

Agora, os finalistas vão ser avaliados por um júri especial composto por Sueli Carneiro, filósofa, escritora e ativista antirracismo do movimento social negro brasileiro, fundadora e atual diretora do Geledés - Instituto da Mulher Negra; Socorro Acioli, jornalista e escritora brasileira, doutora em Estudos de Literatura pela UFF e vencedora do Prêmio Jabuti em 2013 na categoria literatura infantil, e João Paulo Cuenca, escritor, cineasta e finalista do prêmio Jabuti.

Desse júri sairá o vencedor, que vai receber R$ 50 mil - serão R$ 40 mil em dinheiro e um adiantamento de R$ 10 mil de direitos autorais pelo contrato de publicação da versão impressa pelo Grupo Record, em algum de seus selos.

Além disso, todos os livros que chegaram à final vão receber uma versão em audiobook, que ficará disponível no Audible para todos os membros do programa em mais de 180 países.

O Prêmio Kindle de Literatura já premiou escritores como Gisele Mirabai e Marília Arnaud. Todas as obras inéditas foram publicadas de maneira independente pelo Kindle Direct Publishing, uma ferramenta de autopublicação da Amazon. Os livros vencedores ganharam versão impressa nas editoras parceiras de cada edição.

Para concorrer, as obras precisam ser inéditas, escritas em português, autopublicadas pelo KDP e exclusivos para o Kindle.

Autopublicação

O Kindle Direct Publishing, ou KDP, é um serviço de autopublicação gratuito que permite que autores independentes publiquem seus trabalhos diretamente para o kindle. Clique aqui para saber mais.

