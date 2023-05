Conheça os concorrentes do 26º Prêmio ADEMI-BA

A ADEMI-BA (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário) acaba de divulgar as empresas, empreendimentos e lançamentos que concorrerão à maior premiação do mercado imobiliário baiano.

O 26º Prêmio ADEMI-BA acontece no próximo dia 25 de maio. As empresas participantes passaram por uma seleção que considerou critérios de eficiência, sustentabilidade e diferenciais econômicos, culturais e sociais.

O presidente da ADEMI-BA, Cláudio Cunha, celebrou a qualidade dos projetos inscritos. "É muito bom ver que o mercado imobiliário baiano vem acompanhando o que há de melhor no Brasil e no mundo. Isso mostra que o nosso segmento considera não só os aspectos econômicos, mas a qualidade e bem-estar da nossa sociedade".

Confira a lista dos concorrentes do 26º Prêmio ADEMI-BA:

EMPRESAS

Advcacia Tavares Novis

Affonso Henrique Consultoria Imobiliária

André Guimarães

B&A Corretora de Imóveis Ltda

Caramelo Arquitetos Associados

Didier, Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria

Doto Engenharia

Gamil Foppel Adv

Gerdau Aços Longos S.A

IMOB Inteligência Imobiliária

NIBS

Nogueira Reis Adv

OR

Pelir

Prima Empreendimentos

Ricardo Farias e Carolina Pereira Arquitetos Associados

Rocha Andrade Imobiliária

SBR Construção e Incorporação Ltda

Tavares, Teixeira e Advogados Associados

Viamídia



LANÇAMENTOS

Ancoratto Jaguaribe (Kubo Engenharia e Gráfico Empreendimentos)

Art Studio Open Spaces (André Guimarães)

Bosque Salvador Norte (Construtora Tenda)

Legacy (OR)

Oke Horto (MVL Incorporadora, Pelir Engenharia, Inova Empreendimentos e Amorim Barreto Empreendimentos)

Seletto Salvador Norte (Construtora Sertenge)

Sublime Horto (Prima Empreendimentos Inovadores)



EMPREENDIMENTOS

Brisas Salvador Norte (Construtora Tenda)

Jaguah (MVL Incorporadora, Pelir Engenharia e Inova Empreendimentos

Residencial Ponta de Inhambupe (Prima Empreendimentos Inovadores S/A)