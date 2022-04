Conheça os dois baianos que participarão do novo reality do Multishow

O administrador baiano Carlos Felipe Aranda (31) fará parte do novo reality do Multishow, Túnel do Amor, que estreia no dia 27 de abril, às 22h30, sob o comando de Marcos Mion.

Separadas em duas casas conectadas por um túnel, dez duplas de amigos terão uma missão durante o programa: ajudar um ao outro a encontrar o crush ideal. Muita coisa pode acontecer durante essa jornada pelo match perfeito: novas amizades, ciúmes, fofocas e, claro, pegação. Carlos Felipe participará do reality com o amigo, o também baiano Stefano Piccioni (29).

Em contato com o Alô Alô Bahia, Aranda falou sobre a expectativa. “O Stefano que me convidou. Estou bem tranquilo. Aceitei o convite mais pela experiência... que valeu bastante, inclusive”. Túnel do Amor é uma produção original do Multishow, em parceria com a Floresta.

Leia mais no Alô Alô Bahia.