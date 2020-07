Conheça os estádios que receberão os jogos do Nordestão e Baianão

A contagem regressiva acabou. A partir desta terça-feira (21), a bola volta a rolar nos estádios da Bahia, após a pausa no esporte mundial por causa da pandemia do novo coronavírus. E com direito a maratona: além de receber o Campeonato Baiano, o estado também sediará toda a reta final da Copa do Nordeste. Desta forma, oito praças receberão 17 jogos somente nesta semana, válidos pela fases classificatórias de ambas as competições. Depois, as fases de mata-mata estarão divididas em 14 partidas, ainda sem locais confirmados.

Ficou confuso com tanto duelo? A gente te ajuda. O CORREIO preparou um resumo dos estádios que vão abrigar todos esses confrontos. Porém, não haverá público em nenhum deles, para evitar a disseminação da covid-19. A Arena Fonte Nova, maior e mais tradicional palco do futebol baiano, não será utilizada porque abriga um hospital de campanha no momento.

Barradão

Batizado oficialmente como Estádio Manoel Barradas, o Barradão receberá quatro jogos até domingo (26), sendo dois pela Copa do Nordeste e dois pelo Campeonato Baiano. Casa do Esporte Clube Vitória e com endereço em Salvador, o local tem capacidade para 30 mil pessoas e foi inaugurado em 11 de novembro de 1986. É nele que o futebol será retomado, com o atual campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza, enfrentando o América-RN hoje.

Terça-feira (21), às 20h: Fortaleza x América-RN (Copa do Nordeste);

Quarta-feira (22), às 20h: CRB x Ceará (Copa do Nordeste);

Quinta-feira (23), às 16h: Vitória x Bahia de Feira (Campeonato Baiano);

Domingo (26), às 16h: Jacuipense x Atlético de Alagoinhas (Campeonato Baiano);

Barradão receberá quatro jogos até domingo (26)

(Foto: Leticia Martins/EC Vitória)

Pituaçu

O outro estádio representante em Salvador é o Roberto Santos, mais conhecido como Pituaçu. Por lá, a bola vai rolar nesta semana em três ocasiões, sendo um jogo do Nordestão e dois do Baianão. A capacidade atual no lugar, inaugurado em 1979, é de 32 mil pessoas.

Quarta-feira (22), às 20h: Bahia x Náutico (Copa do Nordeste);

Quinta-feira (23), às 16h: Atlético de Alagoinhas x Bahia (Campeonato Baiano);

Domingo (26), às 16h: Bahia x Fluminense de Feira (Campeonato Baiano);

Pituaçu terá a bola rolando em três partidas

(Foto: Divulgação)

Joia da Princesa

O Estádio Alberto Oliveira, popularmente chamado de Joia da Princesa, foi inaugurado em Feira de Santana em 1953 e tem capacidade para 16 mil pessoas. Nos próximos dias, abrigará três partidas - uma pela Copa do Nordeste e duas pelo Baianão.

Quarta-feira (22), às 20h: Botafogo-PB x Vitória (Copa do Nordeste);

Quinta-feira (23), às 16h: Fluminense de Feira x Jacuipense (Campeonato Baiano);

Domingo (26), às 16h: Doce Mel x Vitória (Campeonato Baiano);

O Joia da Princesa, em Feira de Santana, é o principal estádio do interior baiano

(Foto: Divulgação)

Arena Cajueiro

O Estádio Professor Jodilton Souza, conhecido como Arena Cajueiro, é a casa do Bahia de Feira e também o "novinho" dessa lista: começou a ser construído em 2017 e foi inaugurado em 2018, sendo o estádio mais novo da Bahia. Localizado em Feira de Santana, tem capacidade para 4 mil pessoas e, como particularidade, é o único com gramado sintético. Pela Copa do Nordeste, receberá um jogo e, pelo Baiano, outros dois, até domingo (26).

Quarta-feira (22), às 20h: Sport x Confiança (Copa do Nordeste);

Quinta-feira (23), às 16h: Jacobina x Doce Mel (Campeonato Baiano);

Quinta-feira (23), às 16h: Bahia de Feira x Juazeirense (Campeonato Baiano);

A Arena Cajueiro foi inaugurada em 2018

(Foto: Divulgação)

Centro Esportivo Praia do Forte

O CT foi construído para a Copa do Mundo de 2014 e, durante a competição, virou a casa da seleção da Croácia. O equipamento tem capacidade para 400 pessoas e fica em Praia do Forte, no município de Mata de São João. Receberá apenas um jogo nesta semana, pela Copa do Nordeste.

Quarta-feira (22), às 20h: ABC x CSA (Copa do Nordeste)

O CT foi a casa da Croácia durante a Copa do Mundo de 2014

(Foto: Mauro Akin Nassor/Correio)

Valfredão

Com o nome oficial de Estádio Eliel Martins, o Valfredão fica em Riachão do Jacuípe e tem capacidade para 5 mil pessoas. Receberá um jogo nesta semana, pela Copa do Nordeste.

Quarta-feira (22), às 20h: River x Santa Cruz (Copa do Nordeste);

O Valfredão receberá um jogo pela Copa do Nordeste

(Foto: Reprodução)

Adauto Moraes

O Estádio Adauto Moraes, o Adautão, receberá apenas um jogo ao longo dessa semana, pelo Campeonato Baiano. Localizado em Juazeiro, no Norte do estado, tem capacidade para 5 mil pessoas.

Quinta-feira (23), às 16h: Juazeirense x Vitória da Conquista (Campeonato Baiano);

O Adauto Moraes fica em Juazeiro

(Foto: Glauber Guerra/Divulgação)

Lomanto Júnior

Apelidado de Lomantão, o Estádio Municipal Lomanto Júnior será a casa do Campeonato Baiano por apenas um jogo nesta semana. Inaugurado em 1966, o local tem capacidade para 11 mil pessoas e fica no município de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado.

Domingo (26), às 16h: Vitória da Conquista x Jacobina (Campeonato Baiano);

O Lomantão receberá jogo no domingo (26), pelo Campeonato Baiano

(Foto: Prefeitura de Vitória da Conquista/Divulgação)