Conheça os indicados à Competitiva Baiana do Panorama Coisa de Cinema

O XVI Panorama Internacional Coisa de Cinema vai acontecer online de 24 de fevereiro a 3 de março. O CORREIO divulga com exclusividade os 24 longas que integrarão a Competitiva Baiana A seleção traz produções com diferentes gêneros, criando um amplo cenário do cinema realizado no estado entre 2019 e 2020.

Os filmes serão disponibilizados gradualmente e de forma gratuita numa plataforma de streaming cujo nome ainda será divulgado. Cada um dos longas permanecerá acessível por 24 horas. Também serão liberados debates pré-gravados sobre as produções da Competitiva programadas para aquele dia.

A mostra é formada por seis longas-metragens e 18 curtas. Veja abaixo a lista completa. A seleção de longas inclui o documentário “Dorivando Saravá, o Preto Que Virou Mar”, um olhar poético de Henrique Dantas sobre Dorival Caymmi, exibido no Festival de Havana (Cuba) em dezembro de 2020. Vencedor de quatro prêmios no Novo Cine PE, “Memórias Afro-atlânticas”, de Gabriela Barreto, traz a pesquisa do linguista afro-americano Lorenzo Turner em terreiros baianos para a Competitiva.

As religiões de matriz africana também estão no centro de “Bembé do Mercado - 130 Anos”, documentário de Danillo Barata e Thaís Brito sobre o festejo que anualmente reúne terreiros do Recôncavo no Largo do Mercado de Santo Amaro. Único longa de ficção da mostra, “Rosa Tirana”, de Rogério Sagui, apresenta a travessia da pequena Rosa na caatinga para encontrar a rainha do sertão, senhora Imaculada.

Memórias em Movimento e Bembé do Mercado também estão entre os longas da Competitiva

As artes são temas dos dois filmes que completam a seleção de longas: “Neojiba - Música que transforma”, de Sérgio Machado e George Walker Torres, e “Memórias em Movimento”, de Giovani Lima. O primeiro se debruça sobre o dia-a-dia dos jovens que integram o Neojiba, às vésperas da turnê europeia realizada em 2018; e o segundo aborda os 35 anos do Balé Teatro Castro Alves, primeira companhia oficial de dança do Norte-Nordeste.

Uma realização da produtora Coisa de Cinema, o XVI Panorama Internacional Coisa de Cinema tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Confira todos os selecionados para a Competitiva Baiana:

Longas

- Bembé do Mercado - 130 Anos - Danillo Barata e Thaís Brito

- Dorivando Saravá, o Preto Que Virou Mar - Henrique Dantas

- Memórias Afro-atlânticas - Gabriela Barreto

- Memórias em Movimento - Giovani Lima

- Neojiba - Música que transforma - Sérgio Machado e George Walker Torres

- Rosa Tirana - Rogério Sagui



Curtas

- À Beira do Planeta Mainha Soprou a Gente - Bruna Barros e Bruna Castro

- Álbum de Casamento - Otávio Conceição

- A Casa e a Rua - Taise Andrade Ribeiro

- B não é de Biscoito - Hilda Lopes Pontes e Chris Mariani

- Capécia - Állan Maia

- Desmanche - Eloisa Marçola Pereira de Freitas

- Facão - Camila Hepplin

- Fica Bem - Klaus Hastenreiter

- Maratonista de Quarentena - Eduardo Tosta e Karol Azevedo

- Modo Noturno - Calebe Lopes

- Mórula - Camila Florentino

- Os Porcos e a Reza - Rogério Luiz Oliveira

- Para o Hoje que Finge Diferença - Rafael Silva Oliveira

- Passarinho - Vinícius Pessoa Vieira

- Sobre Nossas Cabeças - Susan Kalik e Thiago Gomes

- Tempo de Pipa -Breno Silva e Marvin Pereira

- Tudo Que é Apertado Rasga - Fabio Rodrigues Filho

- Uma Entre Todas, a Origem do Mundo - Raiza Rozados