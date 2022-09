Conheça os jovens craques que podem se destacar na Copa do Mundo no Catar

As convocações oficiais das seleções para a Copa Mundo ainda não foram anunciadas, mas faltando menos de dois meses para o Mundial já dá para falar sobre boa parte dos jogadores que estarão no Catar e, entre eles, é possível citar nomes promissores que podem se destacar na competição.

A Copa de 2022 será a primeira para alguns destaques do Brasil, como Raphinha, Lucas Paquetá e Richarlison, mas esses são jogadores que já têm uma carreira mais longa no mundo da bola. Porém, outros mais jovens chegam em sua primeira Copa com a missão de corresponderem às expectativas criadas nos clubes e brigam pelo prêmio de "jogador revelação" do campeonato. Por isso, o CORREIO listou sete que podem ser vistos como as principais promessas no Catar.

Pedri

País: Espanha

Nascimento: 25/11/2002

Posição: meia

Clube: Barcelona

Titular do Barcelona e considerado o "próximo Xavi", Pedro González López, mais conhecido como Pedri, mostra dentro de campo que é um grande jogador e tem condições de atuar no mais alto nível do futebol mundial. Mas no Catar o jovem terá a responsabilidade de ditar o ritmo do meio-campo da Espanha, uma seleção que vive em processo de reconstrução e vê nos seus talentos a esperança de voltar a brigar no topo.

Com uma visão de jogo ampla e os passes afiados, Pedri será titular na Copa do Mundo assim como é no Barcelona, onde tem sido a principal peça do elenco do técnico Xavi. O jovem mostrou em suas aparições com a camisa da Espanha que, para o time atuar bem nos 90 minutos, o melhor caminho é que a bola passe pelos pés dele na transição entre defesa e ataque.

Rodrygo

País: Brasil

Nascimento: 09/01/2001

Posição: atacante

Clube: Real Madrid

Gol nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, outros dois gols nos acréscimos da semifinal contra o Manchester City… Pois é, o final da temporada passada para o atacante Rodrygo, do Real Madrid, foi inesquecível. O brasileiro, que tem a confiança do técnico Carlos Ancelotti, briga forte pela titularidade e para mostrar o seu valor no time, que tem sido cada vez mais reconhecido. E agora terá a oportunidade de mostrar seu poder de decisão em plena Copa do Mundo, junto com os companheiros da Seleção.

Além das características individuais, como a velocidade e o drible, Rodrygo tem apresentado valores táticos que são importantes para qualquer equipe e por isso figura em uma lista de possíveis revelações da Copa.

O atacante do Real Madrid tem sido cada vez mais versátil dentro de campo e ocupado posições que vão além da ponta direita, onde está mais acostumado a jogar, atuando, inclusive, como centroavante em uma das últimas partidas do Real. Na Seleção, tem a forte concorrência de Raphinha e Antony na ponta, mas nada que o impeça Rodrygo de entrar por alguns minutos e, quem sabe, mudar a sua história e a do Brasil em uma partida.

Jude Bellingham

País: Inglaterra

Nascimento: 29/06/2003

Posição: meia

Clube: Borussia Dortmund

A curta carreira de Jude Bellingham no futebol profissional não o impede de hoje ser reconhecido como um dos meias mais talentosos no futebol mundial. Aos 19 anos, o inglês é titular do Borussia Dortmund, da Alemanha, e tem conquistado cada vez mais o treinador da seleção da Inglaterra, Gareth Southgate, para ser titular da equipe na Copa do Mundo. Visado pelos gigantes do seu país natal, como o Manchester City, United, Chelsea e Liverpool, clube que esteve mais próximo de contratá-lo até então, Bellingham só decidirá seu destino após o torneio no Catar, segundo a imprensa europeia.

O inglês gosta de atuar como armador e tem demonstrado uma grande evolução ao longo das últimas temporadas. Assim como fez Haaland, que hoje já trocou a liga alemã pela Premier League, Bellingham é um dos destaques técnicos do Borussia e referência do time em campo.

A prova de sua qualidade pode ser vista, também, pela seleção. A concorrência na posição é alta e conta com jogadores como Henderson, Declan Rice, Kalvin Phillips e Mason Mount, mas o jovem jogador parece estar confortável na disputa e deve confirmar isso ao começar o Mundial.

Julián Álvarez

País: Argentina

Nascimento: 31/01/2000

Posição: centroavante

Clube: Manchester City

Contratado pelo Manchester City na última janela de transferências, o argentino Julián Álvarez ainda precisará se provar dentro de campo com a camisa do time inglês, principalmente devido à concorrência com Haaland, que chegou para a mesma posição no clube. Mesmo assim, o jovem centroavante ex-River Plate deixou muitas saudades em sua terra natal e até então promete ter um futuro de sucesso em solo europeu. Com uma estatura modesta, de 1,73m, Álvarez atua como referência no ataque, mas oferece muita mobilidade e velocidade.

Em um time como o City, comandado por Pep Guardiola, o argentino terá a oportunidade de desenvolver ainda mais essas características e pode desenvolver habilidades em outros setores, como acontece diversas vezes com jogadores treinados por Pep. Um bom exemplo é Gabriel Jesus, que hoje consegue atuar tanto como centroavante, quanto como ponta. Na seleção argentina o espaço para Álvarez é um pouco maior, mesmo com a titularidade sendo de Lautaro Martínez.

Se depender dele, em poucas chances o atacante consegue fazer gols e pode ser uma dor de cabeça positiva para o técnico Lionel Scaloni nesses últimos testes antes da Copa do Mundo. Nesta temporada, pelo River Plate, foram 11 gols em 17 jogos, enquanto pelo City ele marcou duas vezes em cinco oportunidades. Se a Argentina for longe na Copa, haverá ainda mais chances do público ver o centroavante em campo.

Charles De Ketelaere

País: Bélgica

Nascimento: 10/03/2001

Posição: meia

Clube: Milan

A primeira grande aparição de Charles De Ketelaere em uma partida importante foi quando defendia o Club Brugge, da Bélgica, diante do Paris Saint-Germain, em setembro de 2021, pela Liga dos Campeões. O empate em 1x1 não teve gol do meia belga, mas De Ketelaere foi destaque do jogo e deu trabalho para a defesa do PSG. Desde então clubes europeus passaram a observar o meia, que acabou optando pela transferência para o Milan, atual campeão italiano, pelo valor de 36 milhões de euros.

Em meio a tantos bons jogadores da "geração belga", que eliminou o Brasil no Mundial de 2018, De Ketelaere surge como um que dará sequência a esse elenco talentoso e pode conquistar a titularidade no time comandado por Roberto Martínez na Copa do Catar. Os próximos dois meses são importantes para que o belga se firme no futebol italiano e possa chegar na convocação final com o status de titular.

Apesar da Bélgica não estar entre as favoritas para vencer a Copa do Mundo, é uma seleção forte, e o meia pode aproveitar as chances na primeira fase para mostrar seu valor e crescer no cenário do futebol mundial.

Uma curiosidade sobre Charles De Ketelaere é que, ao invés de atleta de futebol, ele poderia ter se tornado tenista profissional, já que era uma grande promessa da Bélgica no esporte. Em uma de suas declarações sobre o motivo de ter escolhido futebol, ele afirmou que no tênis é muito mais difícil lidar com as derrotas, já que o atleta atua sozinho e isso lhe deixava "muito nervoso", como definiu. Sorte da seleção belga e do torcedor do Milan, que hoje podem contar com o talento do meia em campo.

Nico Gavi

País: Espanha

Nascimento: 05/04/2004

Posição: meia

Clube: Barcelona

Gavi é o mais jovem da lista. E provavelmente o jogador mais jovem que estará no Catar. Com 18 anos, o meio-campista do Barcelona não demonstrou dificuldade em se adaptar à equipe comandada por Xavi, no Barça, e muito menos na seleção espanhola, com Luis Enrique. Nico Gavi é titular em ambos e deve seguir assim durante o Mundial. Até agora disputou quatro partidas com a Espanha e marcou um gol - que lhe rendeu o recorde de jogador mais jovem a balançar as redes pela seleção, com 17 anos e 304 dias.

Com um estilo de jogo próximo ao de Pedri, até porque ambos são crias da categoria de base do Barcelona, Gavi é um jogador de passe refinado e se mostra mais marcador que o companheiro, sem perder a qualidade quando vai ao ataque. Não à toa a dupla tem sido projetada como os novos Xavi e Iniesta.

Se depender do projeto do próprio Xavi no Barça, a parceria vai longe. O Barcelona anunciou na última semana um novo contrato com Gavi, até 2026, e que tem multa fixada em 1 bilhão de euros. Na última temporada, o meia espanhol marcou dois gols e deus cinco assistências em 47 partidas.

Vinícius Jr.

País: Brasil

Nascimento: 12/07/2000

Posição: atacante

Clube: Real Madrid

Mais um brasileiro e mais um que atua na liga espanhola. É difícil falar de jovens jogadores em destaque e deixar o nome de Vinícius Jr. fora da lista. Apesar do ponta estar num estágio mais avançado do que o companheiro Rodrygo quando se fala do prestígio na Europa, Vini terá pela frente o principal desafio de sua carreira: disputar uma Copa do Mundo com o Brasil, atuando como titular e com a chance de ser o grande nome da equipe durante a competição. Mesmo com Neymar em campo, o atacante pode alcançar tal feito, assim como tem conseguido demonstrar no Real Madrid neste começo de temporada.

Todos sabem do talento individual de Vini Jr. desde que ele deixou o Flamengo rumo ao Real Madrid em 2018. Mas a grande (e grata) surpresa foi a evolução do jogador no aspecto tático, e ele mostrou isso de forma muito consciente nas últimas temporadas, não só com o Real Madrid, mas também na Seleção com Tite. Além da capacidade de gerar boas jogadas na linha de fundo, Vini se mostrou eficiente quando precisou recuar um pouco para marcar pelas laterais.

A pontaria dos chutes, talvez sua principal deficiência, tem ficado cada vez melhor, e o atacante se tornou mais eficiente nas chances que tem na cara do gol. Na última temporada ele fez gol importante contra o City, na semifinal da Champions, além do gol do título na final contra o Liverpool. Com a vaga de titular praticamente certa na Seleção, cabe a Vini Jr. repetir o que tem feito no Real e marcar seu nome na história da Copa do Mundo.