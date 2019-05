Conheça os melhores lugares para trabalhar na Bahia

Num mundo de tecnologias disruptivas, extinção de postos de trabalho e avanço da inteligência artificial, somente as pessoas são capazes de promover inovação e fazer com que a felicidade seja uma ferramenta de produtividade e lucratividade. Foi dentro dessa perspectiva que na noite de ontem foi realizada a cerimônia de entrega do Prêmio Melhores Empresas para Trabalhar.

A sexta edição do evento – que é realizado pelo Instituto GPTW, em parceria com o CORREIO e Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABH) - foi realizado no Congrats Hall, na Avenida Paralela e contemplou setores como: Educação e treinamento, Produção e manufaturas, Saúde, Transporte e varejo, Tecnologia da informação, Finanças e Seguros e indústria.

Para o gerente de Marketing, Projetos e Mídias Digitais do CORREIO, Fábio Góis, é muito importante perceber que num momento tão turbulento, as boas práticas na gestão de pessoas estão se consolidando. “As organizações são feitas por pessoas e são essas pessoas que, efetivamente, apresentam resultado. As organizações que investem em políticas de gestão de pessoas são as que melhor se posicionam dentro do mercado. Nessa parceria, o CORREIO cumpre o papel de lançar luzes sobre essas boas práticas”.

No ranking das grandes empresas, aquelas com mais de mil funcionários, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública ficou com o primeiro lugar, seguida pela Atento Bahia, a Dínamo Engenharia e o G Barbosa Bahia. Entre as pequenas e médias empresas, de 30 a 999 funcionários, o primeiro lugar foi para o Laboratório Sabin, a segunda posição ficou com a Kordsa S/A, a terceiro com a Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A. Elas foram seguidas por Natulab Laboratório Farmacêutico, Aura Brasil, LM Frotas, Bravo Caminhões e ônibus, Bom Consórcio, Humberto Castro Lima, Home Center Tend Tudo e Perini.

De acordo com a representante da GPTW, Amanda Souza, na Bahia, os homens ainda assumem um papel de destaque na liderança das organizações e as oportunidades de crescimento e a qualidade de vida são os aspectos que mais colaboram para a permanência dos funcionários nas empresas. “Pessoas felizes tendem a ser mais produtivas”, reforçou ela, que também fez destacou a necessidade de um equilíbrio na presença feminina nas organizações. Também representando a GPTW, Isabella Du Plessis pontuou como uma gestão mais próxima dos liderados é capaz de produzir mudanças importantes nas estruturas organizacionais.

Um bom exemplo dessa mudança de perfil pode ser sentida na empresa de manufatura têxtil, a Kordsa, que, há sete anos chegou a pensar em encerrar suas atividades, mas que modificou o quadro apostando nas pessoas. “Revertemos nos últimos cinco anos o resultado operacional negativo para um saldo operacional positivo. Esse é o terceiro ano seguido no Guia Bahia, estamos há três ano no Guia Brasil e há dois anos no Você S/A. Só conquistamos isso valorizando as pessoas, a exemplo dos programa onde contemplamos os cinco pilares da diversidade e onde revertemos o lucro obtido pelos esforços dos nosso colaboradores para eles mesmos”, afirmou.

Para o presidente da regional baiana da ABRH, Wladmir Martins, cuidar de pessoas continua o melhor investimento que uma organização pode fazer, pois ambientes com pessoas felizes são ambientes muito mais produtivos. "Estamos investindo e isso é muito bom", finalizou. Leia o caderno especial nessa edição.