Conheça os oito estádios da Copa do Mundo no Catar

Sem dúvida, uma das principais atrações da Copa do Mundo no Catar são os estádios. Seguindo a mesma estética que o país carrega, as arenas exibem uma arquitetura inovadora e repleta de tecnologistas e soluções sustentáveis. Dos oito estádios que receberão as partidas da Copa, sete foram erguidos do zero. Apenas o Khalifa passou por uma reforma entre 2017 e 2021 e foi repaginado. Mesmo assim, as imagens impressionam pela modernidade.

Essa também será a Copa do Mundo com a distância mais curta entre as sedes dos jogos. O maior trajeto a ser percorrido entre um e outro é de 60 km, o que facilita a locomoção dos torcedores entre os estádios, já que será possível acompanhar até três jogos por dia. Algo que era praticamente impossível em todas as outras edições de Copas.

Pensando na sustentabilidade e em impactar positivamente a população, diversas dessas arenas terão a capacidade reduzida após o Mundial. Quer saber mais sobre essas e outras curiosidades sobre os estádios da Copa do Catar? Confira abaixo.

Estádio Lusail

Divulgação/Fifa

Cidade: Lusail

Capacidade: 80.000 torcedores

Principais jogos: Brasil x Sérvia (24 de novembro); Argentina x México (26 de novembro); Portugal x Uruguai (28 de novembro); Camarões x Brasil (2 de dezembro); semifinal - jogo 57 x 58 (13 de dezembro), final (18 de dezembro).

O palco da final da Copa do Mundo foi feito, literalmente, sob medida. Isso porque o estádio de Lusail recebe o mesmo nome da cidade que abriga a arena e que foi construída exatamente para sediar a Copa. Ou seja, foi uma cidade pensada para receber os turistas que chegarão ao país em novembro e um estádio que terá outras utilidades após o fim do Mundial.

A expectativa é que a população de Lusail seja de 200 mil a 450 mil habitantes, além de oferecer tecnologias muito avançadas em transporte e de engenharia, como dutos de refrigeração espalhados pela cidade.

Ao contrário de estádios que ficaram sem rumo após a competição, como arenas na África do Sul, por exemplo, o estádio de Lusail se tornará um espaço comunitário e abrigará comércio, espaços esportivos, centros médicos e até escolas.

Estádio Ahmed Bin Ali

Divulgação/Fifa

Cidade: Al-Rayyan

Capacidade: 40.000 torcedores

Principais jogos: Estados Unidos x País de Gales (21 de novembro); Bélgica x Canadá (23 de novembro); Japão x Costa Rica (27 de novembro) e País de Gales x Inglaterra (29 de novembro).

Localizado na cidade de Al-Rayyan, uma das mais famosas do Catar e que faz divisa com a capital Doha, o Estádio Ahmed Bin Ali se tornou a casa do terceiro maior campeão da liga nacional, o Al-Rayyan Sports Club, que tem oito títulos.

Ao contrário de outras arenas que terão novo uso após a Copa, o Ahmed Bin Ali seguirá como a casa de uma das equipes mais populares do Catar, mas deve ter sua capacidade reduzida após o Mundial.

O estádio foi construído do zero após a demolição do antigo. Alguns jogadores brasileiros pisaram naquele gramado ao longo das últimas décadas, como Nilmar, Roque Júnior, Ricardinho e Aloísio Chulapa. Outra característica interessante da arena é que ela fica muito próxima de uma das principais áreas de deserto no Catar. A região é conhecida pelos passeios turísticos realizados pelas dunas.

Estádio Internacional Khalifa

Divulgação/Fifa

Cidade: Doha

Capacidade: 50.000 torcedores

Principais jogos: Inglaterra x Irã (21 de novembro); Alemanha x Japão (23 de novembro); Croácia x Canadá (27 de novembro); oitavas de final 1A x 2B (3 de dezembro) e disputa do 3º lugar (17 de dezembro).

Esse é o estádio mais antigo e emblemático do Catar. O Khalifa foi construído originalmente em 1976 e reformado em 2017 para receber as partidas do Mundial. É a única arena da competição que não foi construída do zero, embora comparando o antigo Khalifa com o atual eles estão bem diferentes. O estádio recebeu cobertura, ampliou sua capacidade e sediará a disputa do 3º lugar da Copa do Mundo.

A principal característica da estrutura arquitetônica está no topo do estádio, que conta com dois arcos, um de cada lado, e que já era uma característica presente antes da reforma. Dentro de campo, o Khalifa já sediou uma final de Mundial de Clubes, em 2019, quando o Flamengo foi derrotado pelo Liverpool por 1x0.

Estádio da Cidade da Educação (Education City)

Divulgação/Fifa

Cidade: Al-Rayyan

Capacidade: 40.000 torcedores

Principais jogos: Uruguai x Coreia do Sul (24 de novembro); Tunísia x França (30 de novembro), Coreia do Sul x Portugal (2 de dezembro); quartas de final - jogo 53 x 54 (9 de dezembro).

O nome do estádio entrega a região onde ele se localiza. Rodeado de universidades e centros de pesquisa, o Education City (como será chamado no dia a dia) foi um espaço pensado para ser sustentável e auxiliar a população de Al-Rayyan após o término da Copa. Isso porque os estudantes das universidades no entorno poderão aproveitar as estruturas do local.

Além disso, das 40.000 cadeiras espalhadas pelas arquibancadas, metade delas será retirada até o fim do mês de dezembro. A intenção é enviar os assentos não utilizados para outros países que precisem do material. Além das unidades, há um campo de golfe e um shopping center próximos da arena.

Estádio Al-Janoub

Divulgação/Fifa

Cidade: Al-Wakrah

Capacidade: 40.000 torcedores

Principais jogos: França x Austrália (22 de novembro); Suíça x Camarões (24 de novembro); Gana x Uruguai (2 de dezembro), oitavas de final 1E x 2F (5 de dezembro).

O Al-Janoub foi o primeiro estádio a ficar pronto para a Copa do Mundo de 2022. Localizado em Al-Wakrah, que fica apenas a 20km da capital Doha, ele foi entregue em 2019 e os designs interno e externo da arena não foram construídos à toa. Erguido à beira-mar, o estádio fica em uma região conhecida pelas vilas de pescadores e pelo intenso comércio de pérolas. Lá são encontradas as pérolas do oriente, consideradas as melhores do mundo.

O time da cidade, o Al-Wakrah Sport Club, também carrega a marca da região, com um desenho de um barco utilizado para a pesca em seu escudo. As cadeiras foram pintadas de azul com desenhos que lembram as embarcações e a cobertura do estádio remete às famosas pérolas. O Al-Janoub é um dos quatro estádios que ficam próximos ao Golfo Pérsico.

Estádio Al-Thumama

Divulgação/Fifa

Cidade: Doha

Capacidade: 40.000 torcedores

Principais jogos: Senegal x Holanda (21 de novembro); Espanha x Costa Rica (23 de novembro); Catar x Senegal (25 de novembro); Irã x Estados Unidos (29 de novembro); quartas de final - jogo 55 x 56 (10 de dezembro).

O Estádio Al-Thumama é mais um projeto arquitetônico da Copa do Mundo que homenageia a cultura do Oriente Médio. A construção concluída em outubro de 2021 faz referência ao gahfya, uma tradicional touca feita de crochê que é utilizada pelos homens e meninos. Por isso, sua cobertura é arredondada e tem uma textura parecida com o bordado do crochê.

Entre as arenas da Copa, é a que tem a localização mais central e fica a somente 12km do Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha. Apesar dos 40 mil lugares, o estádio é mais um que doará quase metade de suas cadeiras para outras arenas ao redor do mundo, diminuindo a capacidade para cerca de 20 mil torcedores.

Estádio Al-Bayt

Divulgação/Fifa

Cidade: Al-Khor

Capacidade: 60.000 torcedores

Principais jogos: Catar x Equador (20 de novembro); Inglaterra x Estados Unidos (25 de novembro); Espanha x Alemanha (27 de novembro); oitavas de final 1B x 2A (4 de dezembro), quartas de final - jogo 51 x 52 (10 de dezembro) e semifinal - jogo 59 x 60 (14 de dezembro).

A partida de abertura, entre Catar e Equador, será disputada no gramado do Al-Bayt, um estádio que foi entregue em novembro do ano passado e tem a localização mais distante do centro de Doha, capital do Catar. Apesar dessa informação, na prática a arena pode ser considerada um destino próximo para boa parte do público que irá para a Copa, já que fica a 60km de distância. Será possível, inclusive, acompanhar uma partida in loco no estádio mesmo após assistir a um jogo em outra cidade.

Outro destaque também fica na arquitetura de sua cobertura, que simula as tendas construídas pelos beduínos, povos árabes que eram nômades e viviam no deserto há séculos.

Em campo, além da abertura, o Al-Bayt receberá o clássico Espanha x Alemanha, jogo mais aguardado da fase de grupos da Copa. O Brasil também poderá jogar lá, se classificar em primeiro lugar no Grupo G e chegar à semifinal.

Estádio 974 ou Ras Abu Aboud

Divulgação/Fifa

Cidade: Doha

Capacidade: 40.000 torcedores

Principais jogos: México x Polônia (22 de novembro); Portugal x Gana (24 de novembro); França x Dinamarca (26 de novembro); Brasil x Suíça (28 de novembro); Polônia x Argentina (30 de novembro); Sérvia x Suíça (2 de dezembro).

Comparado às outras sete arenas, o 974 é o estádio que menos usou materiais ‘tradicionais’ em sua construção. Com capacidade para 40 mil torcedores, sua estrutura é repleta de contêineres que foram espalhados pela sustentação do estádio. Aliás, são 974 contêineres, daí o nome. A nomenclatura Ras Abu Aboud faz menção à região onde a construção foi erguida, mas oficialmente será chamado de 974.

O contêiner de número 974 fica na entrada principal do estádio e terá exposta nele a saudação "Bem-vindo" em 13 línguas diferentes. Para não deixar de falar sobre a última referência numérica do estádio, 974 também é o código telefônico internacional do Catar. Após o Mundial, a arena será totalmente desmontada.

E a escolha para decorar o estádio com contêineres também tem a ver com o forte comércio marítimo do país, já que a arena é uma das que ficam próximas ao Golfo Pérsico.