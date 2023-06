Conheça os primeiros convidados confirmados para o Agenda Bahia 2023

Os primeiros nomes que vão marcar presença no Agenda Bahia 2023 foram divulgados nesta quinta-feira (1°). São eles: Daniel Leipnitz, Marcelo Paz e Paulo Rogério. O projeto é destaque no debate do desenvolvimento econômico e social do estado e este ano chega a sua 14ª edição. O evento será realizado no dia 11 de agosto, na sede do Senai Cimatec.

Assim como em 2022, a edição deste ano acontecerá no formato híbrido, com possibilidade de participar de forma remota ou presencial. Os ingressos para as duas modalidades estarão disponíveis, de forma gratuita, na plataforma Sympla.

O Fórum Agenda Bahia promove discussões sobre inovação, competitividade, qualificação e sustentabilidade, criando uma agenda propositiva e um observatório dos assuntos estratégicos para a Bahia.

Conheça abaixo os primeiros convidados confirmados deste ano:

DANIEL LEIPNITZ | DIRETOR CORPORATIVO E DE RELAÇÕES HUMANAS NA VISTO SISTEMAS

Talk: "Ponte para a Inovação: O Futuro e todos juntos. O case de Florianópolis" - Como Florianópolis saiu de uma ilha baseada no serviços publico e turismo para ser o principal polo de inovação do Brasil

Diretor Corporativo e de Relações Humanas na Visto Sistemas, presidência do Conselho Deliberativo da ACATE (Associação Catarinense de Tecnologia), onde foi presidente na

gestão 2016/2020. Ocupa a Vice-presidência na Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). É Diretor Tesoureiro do Instituto

Euvaldo Lodi de Santa Catarina (IEL), membro do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), Membro do Conselho da Agência Brasileira do desenvolvimento Industrial (ABDI). Membro do Conselho do Agora Tech Park Joinville e do conselheiro convidado do Instituto Caldeira em Porto Alegre. Presidente da Câmara Brasil Israel - SC, Membro do Conselho, sócio e Conselheiro de diversas Startups viajou por mais de 60 países. Coautor e organizador do livro A Ponte para Inovação.

MARCELO PAZ | PRESIDENTE DO FORTALEZA ESPORTE CLUBE

Talk: "Futuro do Futebol" - Para onde está indo a indústria do futebol? Quais desafios, tendências e oportunidades? Como é os bastidores desta paixão nacional?

Marcelo Paz é presidente do Fortaleza Esporte Clube, administrador, empresário e palestrante. Atua no clube desde 2015, quando então era Diretor de Futebol e, posteriormente, passou a ser vice-presidente em 2016, tornando-se presidente no ano de 2017. Já foi presidente da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) em 2014, Comentarista Esportivo da TV e Rádio Verdes Mares nos anos de 2012 e 2013 e membro da Diretoria do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (SINEPE). Cursou administração de empresas na Universidade Federal do Ceará e Gestão Esportiva na Universidade do Futebol. Filho do experiente educador cearense Mardônio Paz, iniciou sua vida profissional no Colégio Darwin como administrador de empresas, local que nasceu do sonho e vocação de seu pai. Dedicado e em evolução constante, Marcelo Paz já acumula diversas conquistas à frente do Tricolor do Pici. Soma-se a isso, a melhor campanha do clube em diversos campeonatos. Marcelo com apenas 39 anos, já é um dos nomes mais marcantes nos 104 anos de história do Fortaleza Esporte Clube.

PAULO ROGERIO NUNES | EMPREENDEDOR, PUBLICITÁRIO E CONSULTOR EM DIVERSIDADE (MEDIADOR)

Painel: 'Desafios, impactos e cases da comunidade preta no mundo' - Empreendedor e da tecnologia - Qual contexto do afroempreendedorismo mundial, brasileiro e baiano? Quais características, desafios e impactos deste recorte? Cases e inspiração para novos atores

Paulo Rogério é cofundador da Vale do Dendê e da empresa AFAR Ventures, consultoria com foco em economias emergentes e mercados multiculturais. Paulo Rogério é colunista da revista EXAME, palestrante e consultor na Casé Fala e autor do livro "Oportunidades Invisíveis" , sobre inovação, diversidade e empreendedorismo. É sócio-investidor da plataforma AFRO.TV, startup de conteúdo sobre cultura negra. Foi único brasileiro convidado pelo ex-presidente Barack Obama para palestrar na abertura do primeiro encontro internacional da Fundação Obama, considerado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo pela organização global MIPAD, parceira da ONU e eleito um dos 100 Changemakers (agentes de mudança) fora do Vale do Silício, pela revista Rest of The World. O publicitário e consultor Paulo Rogério Nunes também faz parte do time da Casé Fala.