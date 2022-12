Conheça os restaurantes que servem ceia natalina em Salvador

Quem achava que ceia de Natal é sinônimo apenas de comida em casa, está enganado. O empresário João Torres, 54 anos, e sua família adiantaram a viagem de final de ano e passarão a celebração natalina em Salvador. Para não abrir mão do jantar há 00h, eles escolheram comer em um restaurante.

"Assim a gente consegue manter a tradição e ainda aproveitar a cidade. É a primeira vez que faremos isso, mas o cardápio que temos visto tem valido a pena", conta João, que é natural de Feira de Santana.

Seja por estar longe da família, de casa, ou para evitar o tempo de preparo dos alimentos, celebrar a data em um local que ofereça um cardápio ou uma programação especial pode ser uma boa opção.

Entrando no clima da confraternização, o Restaurante Fasano Salvador, na Praça Castro Alves, vai promover uma ceia de Natal na véspera da data, neste sábado (24), a partir das 20h, com previsão de término à 1h. O menu especial terá preço individual de R$ 300,00 + 13% de taxa de serviço. O pagamento deverá ser realizado no ato da reserva

Os clientes poderão escolher entre duas opções de entrada, prato principal e sobremesa, além do couvert. As bebidas não estarão inclusas. O evento ainda contará com apresentação de uma violinista. De acordo com o restaurante, ainda há algumas vagas disponíveis, que podem ser reservadas por e-mail (eventos.ssa@fasano.com.br) ou através dos telefones (71) 99946-4088 e 99611-9850.

O restaurante do Hotel Deville Prime Salvador também servirá um menu especial, na véspera do Natal. A ceia inclui um menu completo com pacote de bebidas composto por água, refrigerante, suco e champagne. Tudo servido a partir das 7h30, até as 23h30. O valor por participante é R$315 + 10% de taxa de serviço.

O preço inclui a participação do Papai Noel. Na ocasião, os clientes poderão levar os presentes de seus acompanhantes e depositá-los na árvore de Natal. O bom velhinho então distribuíra os produtos para seus respectivos donos na mesa. O pagamento é feito no momento da reserva. Para garantir um lugar é preciso ligar para o (71) 2106-8500.

Para quem prefere algo mais agitado, o Restaurante Sette, na Ladeira da Barra, é parada obrigatória. O evento, batizado de Natal do Sette, acontece a partir das 23h de amanhã. Quem comparecer não terá direito a um serviço open bar de Gin, Vodka, Whisky, Cerveja, Água e Refrigerante.

Para completar, a festa terá apresentações dos DJs Felipe Pondé e Gueri, residentes da casa, e Pedro Almeida, que compõem o trio Make U Sweat. As reservas de mesas podem ser feitas pelo número (71) 99675-0077 e os ingressos (3º lote) estão à venda no Ticketmaker, por R$200.

Serviço:

Restaurante Fasano Salvador

Inclui: duas opções de menu completo

Preço: R$ 300,00 + 13% de taxa de serviço

Atração: violinista

Reserva: (71) 99946-4088; (71) 99611-9850; eventos.ssa@fasano.com.br

Local: Praça Castro Alves, 5 - Centro Histórico, Salvador

Restaurante do Hotel Deville Prime Salvador

Inclui: menu completo + pacote de bebidas

Preço: R$315 + 10% de taxa de serviço.

Atração: Papai Noel

Reserva: (71) 2106-8500

Local: R. Passárgada, S/n - Itapuã, Salvador - BA, 41620-430

Natal do Restaurante Sette

Inclui: open bar

Preço: R$200

Atração: DJs Felipe Pondé e Gueri e trio Make U Sweat

Ingresso: Ticketmaker

Local: Av. Sete de Setembro, 3157 - Loja 3 - Barra, Salvador