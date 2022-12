Conheça os vencedores da eleição do Prêmio Baianos do Ano 2022

2022 foi um ano estranho. Dá para dizer que foi bom? Alguns dirão que sim. E dá pra classificar como ruim? Também haverá quem concorde, o que não dá para dizer é que foi tempo de poucas emoções e provações. Digamos então que foi um ano à flor da pele, que colocou muitas disputas num caldeirão de expectativas, e provar o próprio valor em tempos de tantos valores em jogo é uma façanha.

A terceira edição do Prêmio Baianos do Ano, promovido pelo CORREIO, traz seis nomes que, às suas maneiras, mostraram talento e se destacaram em suas respectivas áreas. Tanto que, após serem indicados por especialistas convidados pela Coluna Baianidades, acabaram eleitos em votação popular como os mais destacados nas categorias de Arte & Cultura, Música, Literatura, Ciência, Humor & Internet, além de Esporte.

Votação

Se a última pesquisa Datafolha para o 2º turno das eleições presidenciais deste ano ouviu 4.580 pessoas, a votação que elegeu os vencedores do Acarajé de Bronze, estatueta que passa a representar o Baianos do Ano, teve quase três vezes mais participantes: 13.329 ao todo.

No modelo de votação, feito via plataforma Google Forms, não foi permitido que um mesmo usuário(a) votasse, por exemplo, mais de uma vez num candidato(a) de sua preferência - embora cada votante pudesse escolher não opinar em categorias das quais não tivesse interesse. Assim, a categoria com mais respostas à lista tríplice foi a de Humor & Internet (12.815 no total), e a com menos palpites foi Literatura (8.152).

Vencedores

Para anunciar os vencedores das categorias, vamos pela ordem de divulgação no site da premiação.

Na categoria Arte & Cultura, levou a melhor a cantora e futura ministra da Cultura MARGARETH MENEZES. Já o baiano do ano na Música foi o cantor feirense THIAGO AQUINO. Em Literatura, o veterano jornalista, professor e poeta FLORISVALDO MATTOS foi o preferido dos leitores. Em Ciência, o prêmio fica com a comunicadora e educadora JOANNA GUERRA. Em Humor & Internet, a escolhida do público foi a influenciadora digital SHEILA MATOS (SHEUBA), mais votada entre todos os indicados ao prêmio. E por fim, na categoria Esporte, levou a melhor o medalhista de ouro na canoagem e este ano campeão mundial ISAQUIAS QUEIROZ.

Confira abaixo o número de votos dos vencedores e dos demais indicados:

ARTE & CULTURA

Curadoria: Renato Cordeiro - Jornalista e apresentador do programa Multicultura da Educadora FM.

Vencedora: Margareth Menezes - 7.952 votos (87,1% do total) Margareth lançou este ano, por meio do projeto Fábrica Cultural, o Acelera Iaô, programa para fomentar o trabalho de empreendimentos negros. Ainda em 2022, foi embaixadora do filme “Pantera Negra: Wakanda Forever” e, este mês, aceitou o convite para o primeiro escalão do novo Governo Lula. Também concorreram:

Juliano Maderada e Tiago Doidão - 787 votos (8,6%)

Walter Barreto Júnior - 388 votos (4,3%)

***

MÚSICA

Curadoria: Julli Rodrigues - Jornalista e pesquisadora musical, é repórter do núcleo Rádios e iBahia, da Rede Bahia. Também colabora com o site El Cabong e mantém o blog Ouvindo Coisas e o perfil @diletantejulli no Instagram.

Vencedor: Thiago Aquino - 8.065 votos (78% do total) Em 2022, Aquino emplacou diversos hits, incluindo ‘Me Bloqueia, Vida’. O artista despontou como revelação do arrocha em 2020 e durante este ano consolidou seu sucesso. As mais de 300 milhões de reproduções nas plataformas de streaming se somam ao fato de que Thiago atraiu multidões em pelo menos dois momentos: em julho, quando mais de 100 mil pessoas estiveram em seu show no Parque de Exposições (os portões tiveram de ser fechados, pois não cabia mais ninguém); e em novembro, quando o artista lotou o Farol da Barra na gravação de seu primeiro DVD. Também concorreram:

Rachel Reis - 1.514 votos (14,6%)

Bagum, Livia Nery & Vandal - 756 votos (7,3%)

***

LITERATURA

Curadoria: Kátia Borges - Jornalista, cronista do Correio, doutora em Literatura e Cultura e professora do curso de jornalismo da Universidade Salvador (Unifacs). Finalista ao Jabuti 2021 na categoria Crônicas com A Teoria da Felicidade (Patuá, 2020).

Vencedor: Florisvaldo Mattos - 3.983 votos (48,9% do total) Membro da Academia de Letras da Bahia (ALB), Florisvaldo Mattos tem onze livros publicados em vários gêneros. Integrante da Geração Mapa, que revelou Glauber Rocha, Fernando da Rocha Perez e João Ubaldo Ribeiro, entre outros, esteve à frente da Macunaíma, ao lado da poeta Myriam Fraga, lendária editora criada por este grupo. Sua importância na literatura da Bahia é central, bem como no jornalismo praticado no Estado, desde os anos 50. Prepara agora novo livro, que deve ser lançado em 2023. Também concorreram:

Antônio Brasileiro - 2.729 votos (33,5%)

Ruy Espinheira Filho - 1.440 (17,7%)

***

CIÊNCIA

Curadoria: Jorge Gauthier - Jornalista, especialista em Jornalismo Científico e Tecnológico pela UFBA, coordenador de ações digitais do CORREIO e apresentador do programa Saúde & Bem-Estar no @correio24horas.

Vencedora: Joanna Guerra - 4.912 votos (54,1% do total) Joanna se destacou durante a pandemia ao realizar lives focadas no cuidado, atenção e preocupação com saúde mental, tema bastante relevante num período de preocupação com o vírus e o isolamento social. Em suas redes sociais, aborda seu processo de autoconhecimento a partir das experiências com saúde mental, demonstrando que Ciência não se faz apenas em laboratório - e que as Ciências Humanas estão num patamar tão relevante quanto. No Instagram, mostra aos seus mais de 35 mil seguidores as multifacetas de sua identidade enquanto mulher, negra, feminista, apaixonada por livros, divulgando conteúdos de ciência, ativismo e bem-estar. Também concorreram:

Senai Cimatec - 3.826 votos (42,2%)

Leka Hattori - 339 votos (3,7%)

***

HUMOR & INTERNET

Curadoria: Nereida Albernaz - Jornalista e digital influencer especialista em celebridades, apresentou quadro sobre a vida dos famosos na Band TV (BA/SE). Assina a coluna Babadeira, neste site, e administra o @eubabadeira.

Vencedora: Sheila Matos (Sheuba) - 10.316 votos (80,5% do total) Com conteúdo focado principalmente em humor, moda e lifestyle, Sheuba fez aparições e parcerias importantes este ano e, como resultado de um trabalho desenvolvido há anos, recentemente atingiu 1 milhão de seguidores no Instagram. Na timeline e nos stories, compartilha seu dia a dia, tem bordões engraçados e um discurso empoderado. Ainda em 2022 participou de programas de TV e se tornou referência entre muitos jovens, especialmente nas periferias. Também concorreram:

João Pimenta - 1.453 votos (11,3%)

Cristian Bell - 1.046 votos (8,2%)

***

ESPORTE

Curadoria: Herbem Gramacho - Jornalista e editor de esportes do CORREIO.

Vencedor: Isaquias Queiroz - 4.409 votos (46,4% do total) Isaquias manteve o excelente desempenho que o consagrou em Tóquio, no ano passado, e sagrou-se campeão mundial em 2022. O super atleta de Ubaitaba conquistou ouro na prova do C1 500m, além de prata no C1 1.000m, na disputa ocorrida no Canadá, em agosto. Tem como meta se tornar o maior medalhista olímpico brasileiro após Paris 2024 e caminha para isso. Também concorreram:

Ana Marcela Cunha - 3.370 votos (35,4%)

Guilherme Caribé - 1.733 votos (18,2%)

***

Especialistas indicam as promessas para 2023

Em três das seis categorias do Prêmio Baianos do Ano - Música, Literatura e Esporte -, nas quais já é possível vislumbrar quem está chegando com força, pedimos aos especialistas convidados para indicarem promessas que podem pintar no Baianos do Ano de 2023.

Música

Na categoria Música, a jornalista e pesquisadora musical Julli Rodrigues destacou o projeto autoral ‘Corpo Expandido’, da musicista e comunicóloga Paula Holanda Cavalcante, que “representa uma novidade da música instrumental com seu som acústico e cheio de texturas, embalado por vibes reflexivas e contemplativas”.

A cantora Joana Terra, que embora já tenha conquistado um espaço importante na música baiana, vem alçando novos voos e abrindo parcerias a nível nacional. “Em 2022, foi indicada ao Prêmio Profissionais da Música e teve composições gravadas por Simone e Gabi da Pele Preta”.

A terceira promessa é a Tangolo Mangos, banda soteropolitana de rock psicodélico que se define como “camaleônica”, e abriu um financiamento coletivo para a gravação do seu primeiro álbum após o lançamento de quatro EPs.

Literatura

Nas belas letras, os nomes indicados pela escritora e professora Kátia Borges são, literalmente, da nova geração (um contraste com os indicados ao prêmio do ano, que fazem parte da velha guarda).

O primeiro citado é o escritor Evanilton Gonçalves, que embora não seja exatamente uma revelação, tendo já dois livros publicados (‘Pensamentos Supérfluos’ e ‘Coração em outra América’, pela Paralelo 13s), “vem construindo uma trajetória sólida na literatura baiana, o que inclui uma incursão recente também pelo universo da crônica”, diz a especialista.

Outro nome a se prestar atenção é o de Catharina Azevedo, que estreou este ano na poesia com o livro ‘Deixa o bando correr selvagem’ (Mormaço). “Ela possui dicção própria e seus versos são atravessados pelo universo pop e por referências de uma Bahia urbana e contemporânea, num lirismo que aposta em um diálogo interior”, avalia a jurada.

E por fim, Luara Batalha, escritora revelada na antologia de contos Soteropolitanos, organizada por Matheus Peleteiro e publicada de modo independente. A jovem fez sua estreia solo em 2022 com ‘Antônia Carrero’ (Ases da Literatura). “Trata-se de um romance conduzido com mão firme e que narra várias décadas na vida da protagonista, numa reflexão sobre a vida e suas reviravoltas”, indica.

Esporte

O editor de Esportes do CORREIO, Herbem Gramacho, indica duas promessas que já começaram a colocar as asinhas de fora. O primeiro é Pedro Arapiraca, lutador de 14 anos natural de Riachão do Jacuípe e radicado em Feira de Santana. O rapazinho coleciona bons resultados em diferentes modalidades. “No wrestling, conquistou três medalhas de ouro em duas participações nos Jogos Escolares - em 2021 e 2022. Mas no dia a dia, Pedro se dedica mais ao jiu jitsu, em que já foi campeão brasileiro e sul-americano na categoria infantil. E também luta judô”, comenta.

A outra joia que está sendo lapidada vem das piscinas. “Celine Bispo já se destaca na natação baiana desde a infância e, aos 17 anos, mostra potencial para vir a ser uma grande nadadora de velocidade no país. Em 2022, ela conquistou a medalha de bronze no revezamento 4x100m livre no Mundial Júnior, disputado em setembro, no Peru”, cita o especialista.