Conheça restaurantes com vista para a Baía de Todos os Santos que foram inaugurados em Salvador

Almoçar ou jantar tendo a Baía de Todos os Santos como cenário é um privilégio que só quem mora ou visita Salvador tem. Existem restaurantes em diversos pontos da cidade praticamente debruçados para uma de suas mais belas vistas. Entre 2020 e 2021, diversos endereços gastronômicos abriram tendo, além do menu, o mar azul de águas calmas que cerca parte da capital baiana como atrativo. Nós, aqui do Alô Alô Bahia, selecionamos cinco lugares que valem pena a visita.

Vamos começar nossa lista pela Ladeira da Barra. É lá que fica o Sette Restaurante (@setterestaurante), inaugurado em agosto do ano passado e que já conquistou um público fiel tanto pelo menu recheado de delícias elaboradas pelo chef Dudu Prado quanto pela bela vista de sua varanda, não importa a hora do dia. Peça para ver a carta de drinks e de vinhos. Funciona de quarta a sábado, das 19h às 1h, abre no almoço às sextas, das 12h às 16h e recebe para o brunch de domingo, das 13h às 20h.

Seguindo a rota à beira-mar, chegamos à unidade do Grupo Lôro (@barracadoloro) no complexo gastronômico da Bahia Marina, aberta ao público no final de 2020 e que segue o mesmo clima de balneário glam dos espaços de Stella Maris, Praia do Forte, Praia do Flamengo e Pedra do Sal, com cardápio sempre renovado, carta de vinhos e, é claro, a proximidade com o mar da Baía de Todos os Santos. O local funcionar domingos e segundas, das 11h30 às 20h, terças às quintas, das 11h30 às 22h, e às sextas e sábados, das 11h30 às 23h.

Nossa terceira parada é o novo La Pasta Gialla de Salvador (@lapastagiallassa), que funciona em um dos cartões postais da cidade, dentro do Cine Metha - Glauber Rocha. O espaço, aberto em setembro do ano passado, tem 90 lugares divididos em dois pavimentos e conta com a assinatura do chef Sergio Arno, dono da rede de franquias. Apesar de apresentar o mesmo cardápio da Pituba, a unidade da Praça Castro Alves segue uma linha diferente. “A vista da Baía pede um vinho branco, um espumante e pratos à base de frutos do mar, mais mediterrâneos”, avalia Marcelo Reis, empresário à frente das duas operações. Funciona às segundas e terças, das 11h30 às 16h; de quarta a sábado, das 11h30 às 22h e, aos domingos, das 11h30 às 20h.

Perto dali, no Santo Antônio, o que não faltam são opções de restaurantes onde é possível comer bem desfrutando da vista. Um deles é o Antique Bistrô (@antiquebistro_), lugar para ir sem pressa e em boa companhia que vem conquistando sua clientela desde fevereiro do ano passado. Com vários ambientes, os mais disputados são as varandas que se debruçam para o mar. Veja o menu de drinks vistosos, que garantem ótimas fotos com a Baía ao fundo. Mas não deixe de comer uma das delícias do chef Davi Bastos e tomar uma dose do Cravinho Imperial, novidade da casa. O restaurante funciona às terças, das 15h às 21h, de quarta a sábado, das 13h às 21h e aos domingos, das 13h às 19h.

Outra opção é o novo endereço do Restaurante & Bar Poró (@pororestaurantebar). O espaço de gastronomia criativa e contemporânea agora tem uma varanda para chamar de sua. Após 6 anos, os empresários Beatriz e Ricardo Castro se estabeleceram numa nova casa, na Rua Direita de Santo Antônio, 445. Com uma vista da Baía de Todos os Santos ainda mais bonita e mais integrada à experiência da casa, o lugar, que abriu em novembro, já é um dos mais disputados desse Verão. Funciona de terça a sábado, das 12h às 23h, e domingo até às 22h.

