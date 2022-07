Conheça Thiago Aquino que arrastou 100 mil pessoas para Parque de Exposições

Os fãs de Thiago Aquino não aguentaram apenas assistir os stories, a saudade já estava doendo bastante e foram de galera para o Parque de Exposições, em Salvador, na última sexta-feira (2). O cantor conseguiu lotar o local, com limite máximo para 100 mil pessoas.

Se dentro já estava com a quantidade excedida, do lado de fora do Parque, os fãs tiveram de se contentar com o barulho de longe do arrocha que tomou conta da Bahia. Com mais de 350 mil ouvintes mensais no Spotify, 2 milhões de streaming na canção Casamento Cancelado, além de mais de 10 milhões de visualizações no YouTube com a mesma música, Thiago Aquino, natural de Feira de Santana, conquistou desde a criança que observa os pais cantando, até os idosos.

Ele iniciou a carreira musical há 12 anos atrás, mas só alcançou o sucesso no início de 2022. O álbum Só Pedrada, lançado em 2020, entrou para a lista dos discos mais escutados do país, ficando atrás de alguns sertanejos, mesmo tendo feito sucesso apenas no final do ano seguinte. Seu carisma e letra que corroem os corações apaixonados, lhe rendeu o prêmio Sua Música Verão, um dos mais bem avaliados.

Em Salvador, depois do São João e da agenda lotada de shows pelo Nordeste, Thiago agradeceu pelo carinho e apoio do público, que conseguiu movimentar, também, as redes sociais no dia do evento. “Estou muito feliz e realizado de ter atingido essa marca. Salvador é uma das capitais que abraçaram meu trabalho. Foi emocionante saber que travei tudo. Só tenho a agradecer”, disse em comunicado.